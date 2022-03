El pasado fin de semana, Kiko Rivera se convirtió en uno de los protagonistas de la actualidad en la prensa del corazón. Y es que se dio a conocer la existencia de un presunto vídeo de lo más comprometedor que pondría sobre la mesa una supuesta infidelidad de Kiko Rivera a su mujer, Irene Rosales. Una situación que ha terminado por colmar la paciencia del matrimonio.

Tanto es así que la excolaboradora de ‘Viva la vida’ no ha dudado un solo segundo en tomar medidas legales contra todos aquellos medios de comunicación que afirmen y hablen públicamente de este supuesto vídeo. De hecho, Irene Rosales no dudó un solo segundo en mostrarse de lo más contundente ante las cámaras de los compañeros de ‘Europa Press’.

“Lo voy a demandar todo, me da igual. Voy a demandar absolutamente todo”, reconoció. Por si fuera poco, la andaluza quiso ir mucho más allá: “No voy a permitir que sigan inventando”. Con esta respuesta, Irene Rosales deja muy claro que está realmente harta de todas esas informaciones que salen a la luz de manera constante, y que afectan de manera directa a su familia.

Existe un vídeo muy explícito y comprometido de Kiko Rivera #Socialité538 https://t.co/OljVyHjlTG — SOCIALITÉ (@socialitet5) February 27, 2022

Por ese mismo motivo, la nuera de Isabel Pantoja ha querido aprovechar la ocasión para pedir respeto. “Que cada uno invente con su vida, pero que dejen en paz la mía y la de mi marido, que ya cansa”, respondió. Todo comenzó cuando, el pasado fin de semana, ‘Socialité’ confirmó la existencia de este vídeo. Además, aseguraron que las imágenes habrían sido grabadas, presuntamente, durante una comida que el DJ tuvo con algunos amigos en un restaurante de Castilleja de la Cuesta.

En cuanto a fechas, se habló del pasado mes de diciembre. Como era de esperar, Kiko Rivera se mostró realmente enfadado con estos nuevos rumores, y así se lo hizo saber a Suso Álvarez, colaborador de ‘Viva la vida’. El ex concursante de ‘Gran Hermano 16’ fue honesto con sus compañeros: “Me ha dicho que, obviamente, es mentira, que no puede existir ese vídeo de ahora con ninguna chica de nada”.

Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: “Estaba muy tranquilo por el vídeo y me ha dicho que va a tomar medidas legales, porque está bastante quemado con que, cada dos por tres, se cuestione su relación con Irene Rosales”. Una decisión que tomarían en conjunto, ya que la ex tertuliana de ‘Viva la vida’ estaría más que dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.