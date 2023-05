‘El Hormiguero’: Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz recuerdan su historia de amor

El Hormiguero recibió este martes la visita de Mónica Cruz, Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz, que acudieron al programa de Antena 3 para presentar UPA Next, la secuela de Un Paso Adelante, cuyos dos primeros capítulos ya están disponibles en ATRESplayer Premium.

Atresmedia recupera la serie que fue un fenómeno para toda una generación a principios de los 2000. De esta forma, le da una nueva vida en UPA Next, donde los personajes originales regresan convertidos en profesores una nueva generación llena de talento.

Al comienzo de la entrevista, Pablo Motos quiso saber como fue el reencuentro de los actores. «La serie nos marcó la vida. Yo siempre lo digo, que algo que te cambia la vida y que te puede pasar una vez o lo más probable que ninguna lo puedas repetir 20 años después… La verdad es que nosotros hemos seguido teniendo contacto todos estos años», recordó Mónica Cruz.

Beatriz Luengo, por su parte, desveló un dato de la relación que mantuvieron sus compañeros: «A ella lo que verdaderamente le marcó la vida fue Miguel Ángel Muñoz. Esto nadie lo sabe, pero lo voy a contar. Ella se tatuó «MAM» en la muñeca izquierda, pero después lo dejaron y se puso una ‘A’ y ahora pone MAMÁ». «Lo hice en ese momento con todo mi amor, pero dejé un espacio porque la vida es muy larga. Me tatué estando enamorada de él y dejé un hueco por si dejaba de estarlo», explicó Mónica Cruz.

En ese momento, intervino Miguel Ángel y admitió que su objetivo principal en el casting de UPA no fue entrar en la serie, sino conquistar a Mónica Cruz. «Fui al casting, la vi y me enamoré a primera vista, nada más verla. Durante todo el casting mi objetivo no fue pasar las pruebas de Rober, sino que Rober y Silvia pasaran juntos el casting porque yo la quería enamorar», explicó.

«Efectivamente, me dieron el papel, que me hizo mucha ilusión, le dieron el papel a ella, que me hizo más ilusión todavía porque además los personajes estaban juntos, y pensé que en un tiempo íbamos a ligar. Y a lo largo de los capítulos empezamos a llevarnos bien, a tener cierta química y nos enamoramos. Y fue muy bonito», recordó el actor.

No obstante, su trabajo en la serie se complicó cuando su relación ya no iba tan bien. «Desde entonces, nunca más me he vuelto a enamorar de una compañera de trabajo», recalcó Miguel Ángel Muñoz. «Luego hemos podido revisar nuestra relación y ser muy amigos. De hecho, han pasado 20 años y nos queremos muchísimo, tenemos muy buena relación y somos como familia», concluyó mientras Mónica Cruz confirmaba lo que acababa de decir su compañero.