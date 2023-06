‘El Hormiguero’: Maluma se sincera sobre su amistad con Madonna

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Maluma. El artista colombiano acudió al programa de Antena 3 a presentar su nueva gira por España, con la que se pasará gran parte del verano en nuestro país, así como su nueva etapa musical, que ha comenzado con el lanzamiento de Coco Loco.

Al comienzo de la entrevista, Maluma explicó que su nuevo disco, Don Juan, tendría que haber salido ya, «pero no me quiero apresurar, les quiero dar un producto de calidad a mis fans. Empecé a leer sobre el cuento de Don Juan y me llamó la atención, y quise ahondar en esta historia a través de la música», explicó el artista.

Durante la entrevista, Maluma recordó el mejor concierto de su carrera. «No tengo que pensarlo mucho, en Medellín, en mi ciudad natal, cuando hice mi primer concierto en el estadio», relató, revelando además que Madonna se quedó a dormir en su casa después de la actuación en Colombia.

«Ocho días antes del concierto me canceló, y yo casi me muero», explicó Maluma en El Hormiguero sobre la presencia de Madonna en su concierto. «Le llamo y le rogué. Al final se quedaron ella y las 27 personas de su equipo en mi casa. Se quemó hasta la planta de luz, de energía, por exceso de uso, de tanta gente que había, pero todo valió la pena», recordó.

«Qué cosa tan difícil, yo la amo y ella es mi amiga. Pero tener a una estrella de esta magnitud en mi casa… Le dije que se podía quedar», explicó el artista colombiano sobre el hecho de acoger a Madonna en su casa después de su multitudinario concierto en Medellín.

Maluma también reveló que su lugar favorito en el mundo es su rancho, un lugar en el que se transforma. «Mi rancho en Medellín, allí soy muy feliz con mis animalitos. Me encanta estar con los caballos, me baño con sus mangueras, les lavo, me gusta llenarme de mierda… Me gusta la vida del rancho», explicó.