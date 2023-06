‘El Hormiguero’: Mario Vaquerizo da detalles sobre el nuevo disco de las Nancys Rubias

El Hormiguero cerró la semana con la visita de las Nancys Rubias. El grupo liderado por Mario Vaquerizo visitó el programa de Antena 3 para hablar de sus nuevos proyectos, entre ellos su nuevo disco, Orquesta Nancy, que verá la luz el próximo 30 de junio.

Al comienzo de la entrevista, Pablo Motos preguntó a los integrantes de las Nancys Rubias sobre su canción favorita del nuevo disco. «La de Mi novio está muy loco, aunque esa ya no está en el disco porque en el extranjero no nos dejan. Porque como España en ningún sitio, Viva España y viva lo español», exclamó Mario Vaquerizo.

«De nosotros nadie espera nada, entonces cuando hacemos las cosas bien… Cuando te digo que somos el grupo más marciano del pop español es porque hemos sido siempre muy sinceros y no estamos sometidos a ninguna regla», añadió el artista sobre su nuevo disco.

«Este disco no es una intención, es una casualidad. Desde que las Nancys nos juntamos hace 20 años no hemos dejado de girar y como somos profesionales decíamos si no creamos canciones, habrá que hacer versiones», expresó Mario Vaquerizo.

El artista continuaba explicando que: «Entonces fuimos grabando versión, versión y versión y como no teníamos canciones nueva dijimos pues nos convertimos en orquesta, que es lo que más nos gusta. Venimos de orquesta, venimos a entretener, no a dar el coñazo».

«Las fotos del disco nos la hicimos en Torremolinos, en el Pez Espada», señalaba Juanpe. Fuimos a hacernos las fotos por la mañana, y entonces después de hacernos las fotos había un escenario como el que hay en los hoteles donde actúan las orquestas, están los padres con los niños y los extranjeros y nos ofrecimos a actuar allí…», añadía.

«Vimos a unas que eran un poquito raras. Unas señoras que eran muy llamativas con un señor y las vimos así mal vestidas y eran holandesas. Yo decía que quedarán estas con nosotros y yo hablando holandés sin saber lo que es holandés. Pues eran unas delincuentes que nos querían robar y sabes qué pasó, qué les robamos nosotros», expresó Mario Vaquerizo.