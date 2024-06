‘El Hormiguero’ entrevista hoy al invitado que sufre herpes por culpa de la Semana Santa

Después de la visita de Leticia Sabater, invitada con la que Pablo Motos y su equipo decidieron enfrentarse al partido de España en la Eurocopa, El Hormiguero recibe esta noche a un invitado que sufre problemas con la llegada de la Semana Santa. Estará a partir de las 21:45 h. en Antena 3.

Roberto Brasero es el comunicador más famosos de la meteorología, siendo el responsable de esta información en Antena 3, donde es líder de audiencia en los informativos y en Espejo público. Al programa llegará solo unos días después del comienzo del verano, del que dejará sus predicciones.

El talaverano también contará cómo ha sido su experiencia en el programa de retos El Desafío, producido por Pablo Motos y Jorge Salvador, ya que es uno de los nuevos concursantes de la próxima temporada. Ha compartido grabaciones con Victoria Federica y la influencer Lola Lolita.

Los problemas que le provoca la Semana Santa al invitado de El Hormiguero

El talaverano es uno de los periodistas que ha conseguido hacer de la información meteorológica un contenido interesante y comprensible para todos los espectadores, siendo un éxito de audiencia desde hace años en Antena 3 y Onda Cero, donde trabaja actualmente. Es tal su fama que esto le cuesta en muchos momentos del año algunos problemas si las previsiones no son las que todo el mundo espera, especialmente cuando llegan momentos como puentes y largos periodos de vacaciones.

La presión y las críticas son tan gracias, que la llegada de la Semana Santa es el peor momento del año, algo que confesó a Susanna Griso en Espejo Público. «Ya es una costumbre. Me bajan las defensas porque tengo mucho trabajo y me sale el herpes que está siempre ahí», admitió.

Su encontronazo con Miguel Ángel Revilla

Si no fuera suficiente responsabilidad, el invitado de El Hormiguero ha tenido incluso entre los políticos a algunos de sus enemigos, siendo el ex presidente cántabro uno de los que más protesta por las previsiones. «Hay veces que se os pone más responsabilidad de la que tenéis, y cuando decís la predicción del tiempo hay gente que se enfada, por ejemplo, Revilla», recordó Pablo Motos en una anterior visita.

«Revilla se enfadó muchísimo, en una Semana Santa, cuando preguntaba que dónde estaban las lluvias. Hemos tenido algún que otro encontronazo y también un encuentro, que fue bien. Sí que es verdad que en algo tenía razón, nosotros habíamos hecho una previsión de lluvia y no llovió, pero sí dos días después después de que hiciera el vídeo», explicó Brasero.

Aquel encontronazo virtual en el que el gran amigo de Pablo Motos le llevó la contraria se pudo volver un momento incómodo cuando coincidieron en un restaurante. «Nos encontramos en Santander, en un restaurante donde estaba Revilla, y pasó algo curioso. Hablamos fabuloso y antes de que me fuera me quiso hacer un dibujo. Pidió un plato al restaurante y ahí me lo hizo, se dibujó una caricatura de sí mismo», así recordó aquella anécdota que guarda con cariño pese a que comenzó mal.