‘El Hormiguero’: David Bustamante desvela cuál es su mayor fobia

El Hormiguero continuó la semana con la visita de David Bustamante. El artista cántabro acudió este martes al programa de Antena 3 para hablar del regreso del musical Ghost, que volverá al Umusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid del 21 de abril al 28 de mayo.

Ghost está siendo uno de los proyectos más especiales de la carrera de David Bustamante, no obstante, no es el único proyecto que tiene entre manos el artista, que aprovechó su visita a El Hormiguero para anunciar que lleva tiempo trabajando en su próximo disco.

«Tengo prácticamente todo un nuevo álbum escrito, compuesto, y dentro de poco lo empezaré a grabar, así que más pronto que tarde volveré a las andadas y sacaré música nueva, que tengo muchas ganas de reencontrarme con mi público», reveló David Bustamante.

Durante la entrevista, Pablo Motos quiso que David Bustamante se sincerase sobre cuál era su mayor miedo. «Tengo talasofobia. La oscuridad del mar, no ver el fondo del mar, me provoca terror. Cuando el agua es turquesa y se ven los peces no me da miedo», confesó el artista.

Y añadió: «tengo una casa encima del mar, me cojo una tabla de paddle surf y estoy todo el rato encima de la tabla porque aprendí por miedo. Si me caigo no me da tiempo ni a mojarme porque me subo enseguida a la tabla. Como a muchas personas, la película de Tiburón me hizo muchísimo daño».

«Muchas veces, cuando me he caído cogiendo olas y se me ha escapado la tabla, luego he tenido pesadillas», aseguró el artista. «Un día estaba con mi niña, se cayó un par de veces y le dije: ‘Daniela, o aprendes a ir hacia arriba o nos vamos a tierra firme. No me hagas salvarte más veces», añadió.