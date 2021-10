La semana de ‘El hormiguero’ termina esta noche con uno de los escritores de mayor éxito de nuestro país. Arturo Pérez-Reverte debuta como invitado del programa de Pablo Motos, con el morbo añadido de verle conceder una entrevista en un formato al que no acostumbra a acudir.

El murciano acudirá al plató para hablar de ‘El italiano’, su nueva libro que está a la venta desde el pasado 21 de septiembre. Basada en una historia real, su argumento mezcla el espionaje y amor entre una librera que acude a socorrer a un buzo italiano al que encuentra en una playa.

Terminamos la semana con la visita del escritor @perezreverte. Viene a presentarnos su nueva novela «El italiano», una historia de amor y guerra disponible ya en librerías #PérezReverteEH pic.twitter.com/W6s6ykal3S — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 7, 2021

La novela transcurre entre los años 1942 y 1943, momento en el que los buzos de combate italianos hundieron y dañaron hasta catorce barcos aliados en Gibraltar y la bahía de Algeciras. La vida de Elena Arbués, la protagonista, cambiará para siempre cuando conozca a Teseo Lombardo.

La visita de Arturo Pérez-Reverte llega solo un día después del gran espectáculo que ofrecieron Antonio Banderas y Manuel Bandera. En su charla, los malagueños hablaron del musical ‘A chorus line’, que protagoniza Manuel bajo la dirección de Antonio.

Nuestro actor más internacional explicó grandes anécdotas, como cuando le confundieron con el actor Lorenzo Lamas, llegando a firmar autógrafos en su nombre, algo que le ocurrió en un taxi en la ciudad de Nueva York.

El malagueño, con su habitual naturalidad, no dudó en dejar claro que no había entendido la utilidad de uno de los espectaculares retos de ‘El hormiguero’. Aseguró no ver «la utilidad del invento» después de ser espectador de como unos bombero partían un coche por la mitad en tiempo récord.

La visita de los actores firmó una meritoria audiencia de un 11.8 % de share, lo que se traduce en 1.920.000 espectadores. Aunque es más baja de lo habitual para ‘El hormiguero’, tuvo que competir con el partido que enfrentaba a España e Italia.

El encuentro de la UEFA Nations League consiguió un espectacular 31 % y reunir a 4.725.000 de espectadores. La influencia del fútbol hizo que Motos y su equipo perdiese casi cuatro puntos de share y alrededor de 400.000 espectadores respecto a la entrevista a Penélope Cruz.