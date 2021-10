‘El Hormiguero’ recibió este miércoles la visita de dos de los actores más reconocidos de nuestro país. Antonio Banderas y su paisano, Manuel Bandera, acudieron al programa para promocionar sus nuevos proyectos profesionales.

El próximo 8 de octubre, llegará a Madrid la obra musical ‘A Chorus Line’. Una obra protagonizada por Manuel Bandera y dirigida por Antonio Banderas. Este nuevo musical, se presenta como uno de los grandes estrenos de la nueva temporada teatral de Madrid, que con la mejora de la situación sanitaria, poco a poco va volviendo a la normalidad.

«Llevo persiguiendo este musical desde el año 85, pero nunca volvió a España, yo le dije que sí inmediatamente sin saber lo que se me venía encima, han sido semanas de mucho esfuerzo», explicó Manuel Banderas sobre este nuevo proyecto, que es un sueño cumplido para él.

Hoy estarán con nosotros los actores @antoniobanderas y Manuel Bandera. Con ellos conoceremos de cerca los interesantes espectáculos musicales en los que están trabajando. ¡No te lo pierdas! #BanderasEH pic.twitter.com/oTgkxQ3mVZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 6, 2021

Una de las anécdotas de la noche, llegó cuando Manuel explicó que la mayoría de personas creen que Antonio Banderas y él son familia. «Me empezaron a llamar Antonio, me ponían la S casi siempre en el apellido, hasta a mi hijo se lo hacen en el colegio. Ya atiendo cuando me dicen Antonio por la calle», explicó el actor en su visita a ‘El Hormiguero’.

Por su parte, Antonio Banderas explicó que le suelen confundir con Lorenzo Lamas: «A mí me han llegado a confundir con Lorenzo Lamas. Una vez me pasó en un taxi en Nueva York, que incluso me pidieron un autógrafo y lo firmé como si fuera él», recordó.

El final de la entrevista estuvo marcada por uno de los retos de ‘El Hormiguero’. Esta vez, un grupo de bomberos tenía que partir un coche a la mitad en menos de un minuto y medio. Finalmente, consiguieron su propósito, aunque Antonio Banderas no entendió el fin de este reto.

“No ha quedado claro es la utilidad del invento», dijo Antonio Banderas, tras lo que Pablo Motos señaló que: “Lo bonito es que no sirve para nada”, entre risas.