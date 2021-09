Este martes ‘El Hormiguero’ contó con la visita de atleta Ana Peleteiro. La galleta visitó el programa para charlar con Pablo Motos, después de su victoria en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Allí, la deportista consiguió la medalla de bronce en la prueba de triple salto, un sueño cumplido que aún le cuesta asimilar.

Pablo Motos quiso saber cómo se encontraba Ana Peleteiro, un mes después de su victoria en Tokio. «Ya estoy más tranquila, pero cuando llegué de Tokio y me fui a mi casa en Guadalajara, entré por la puerta y con mi maleta y mi medalla, dije: ‘Eres una crack, ahora sí puedes acostarte en tu sofá y no levantarte en veinte días»’, expresó, asegurando que antes de los Juegos Olímpicos se había preparado para cualquier situación.

«Yo tengo la suerte de que trabajo mi cabeza con mi coach, Rebeca, y ella me pone en todas las situaciones”, explicó la atleta. Y añadió: “Tienes que verte en la mejor y en la peor de las tesituras. Y eso lo hice muchísimas mañanas, muchísimas noches y en muchísimos entrenamientos».

.@apeleteirob responde contundentemente a la polémica que generó sus declaraciones #PeleteiroEH pic.twitter.com/IM0BjDUFKf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2021

El presentador de ‘El Hormiguero’ rememoró las declaraciones que Ana Peleteiro realizó junto al gimnasta Ray Zapata tras su victoria en los Juegos. Unas declaraciones que generaron polémica, ya que él manifiesto que “somos de color” y la atleta añadió que “somos negros”.

«Quiero aclarar que no quise politizar absolutamente nada. Todos mis éxitos se han hecho virales. La gente me siente española porque yo soy española y nunca me han hecho un desprecio por ser negra ni me han encasillado como extranjera, pero no es el caso de Ray Zapata, que nació fuera pero es más canario que los plátanos de Canarias”, aseguró Ana Peleteiro.

“Dejemos ya que por ser de una forma o de otra, por ser diferente, parece que no es bueno porque la diferencia nos enriquece», añadió. Unas declaraciones que fueron muy aplaudidas en las redes sociales.