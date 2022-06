‘El Hormiguero’: Amaia Romero y Aitana querían a María Patiño y Carlota Corredera en su videoclip

Una noche más ‘El Hormiguero’ regresó a Antena 3. Tras comenzar la semana con la visita de Esmeralda Pimentel, Pablo Motos recibió en el plató la visita de Amaia Romero, que acudió al programa para presentar su nuevo álbum de estudio, ‘Cuando no se quien soy’.

Con la naturalidad y espontaneidad que la caracteriza, Amaia Romero se mostró muy ilusionada de volver a pisar el plató de ‘El Hormiguero’ y de presentar en él su segundo disco. Un disco del que está muy orgullosa, en el que están incluidos éxitos como ‘Bienvenidos al show’, o ‘La canción que no quiero cantarte’, su colaboración junto a Aitana.

«Yo siento que en el proceso de elaboración de este disco he estado un poco perdida y para mí es como que este disco se ha hecho cuando no sabía quién era. El concepto del título es el hecho de que no pasa nada si estás perdido», señaló Amaia sobre el título del disco, ‘Cuando no sé quién soy’.

Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, Amaia Romero habló sobre su colaboración con Aitana en ‘La canción que no quiero cantarte’, explicando el motivo por el que la artista catalana no aparece en el videoclip: «Fue imposible cuadrar las agendas y el disco tenía que salir en mayo sí o sí porque yo empezaba la gira. Igual si el disco hubiera salido en junio o en julio, sí que hubiese sido posible».

Además, la artista desveló una de las ideas que tenían para el videoclip: «Una era utilizar a Carlota Corredera y a María Patiño haciendo de nosotras dos en un futuro, que hubiese estado bastante bien», aseguró la pamplonesa, mientras que Pablo Motos daba paso a una comparación de ambas artistas con las periodistas.

Finalmente, Amaia interpretó tanto su personaje como el de Aitana en el videoclip de ‘La canción que quiero cantarte’: «Realmente los dos personajes no somos ni Aitana ni yo, sino que son como dos personajes ficticios», señaló.