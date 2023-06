‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Sengül no acepta el perdón de Ömer

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia, ya sea a través de Antena 3 o ATRESplayer Premium.

El pasado martes 6 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Suzan come con Akif para seguir con el plan de Nebahat. Su objetivo es claro: encontrar todos y cada uno de los documentos que acrediten que el empresario es un estafador.

Es la única forma para poder acabar con él. Pero todo el plan queda destruido cuando Akif pille a Suzan registrando su caja fuerte. A la señora Sevgi le quedan pocos meses de vida, por lo que no puede evitar arrepentirse de todo el daño que hizo en el pasado. Recordemos que amenazó a Suzan estando embarazada con el fin de alejarla de una vez por todas de su hijo.

😱 Akif pilla a Suzan en su despacho… ¡con la caja fuerte abierta! 🤔 ¿Descubrirá que está conspirando contra él? #Hermanos @lateteriaturca https://t.co/zwEjegXwWh — Antena 3 (@antena3com) June 12, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Suzan dirá que estaba en el despacho de Akif porque le extrañaba. Ömer se disculpará con su tía, pero ella no aceptará su perdón.

Es más, empezará a hacer la vida imposible a sus sobrinos. Gönül continuará insistiendo para que echen a Sengül del barrio, y ésta se enterará de lo que está ocurriendo. Gönül confesará a Orhan que lo hizo porque Sengül quería demoler el gallinero. Nebahat tendrá otro plan para acabar con Akif, mientras él solamente pensará en recuperar los bienes que dejó a Nebahat y Ayla para transferirlos a su nueva empresa. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.