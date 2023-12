‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Ömer descubre el secreto de Orhan

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es tremendamente especial!

El pasado martes 12 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Süsen se muestra dispuesta a apoyar, incondicionalmente, a Ömer en sus peores momentos. Éste no puede evitar seguir enfadado, y quiere alejarse de él.

Sarp no tarda en mandar dinero a Sevval desde la cuenta de su padre. Ahmet, en cuanto vea la transferencia, estallará contra sus hijos. Así pues, Sarp confiesa que solo quiere ayudar a su madre. Todo ello mientras Orhan está roto al no tener dinero, por lo que no puede proteger a su familia. Es por eso que se ve obligado a aceptar el trato de Gönül.

Sengül recupera la casa, pero se queda hundida ante la confesión de Gönül: “Orhan ha vuelto conmigo” 🙄 #Hermanos ¿Qué pasará ahora? 👉 https://t.co/5ptSYAFm5L 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) December 18, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Ömer se dará cuenta del secreto de Orhan: ha vuelto con Gönül por dinero. Así pues, se propondrá salvarle de esta situación para que regrese a casa.

Berk, por su parte, estará tremendamente enfadado con su madre por lo mal que ha tratado tanto a Aybike como al resto de su familia. Akif y Sevval unirán fuerzas en un nuevo negocio para conseguir dinero mientras que Ayla informará a la policía de que Gönül cuenta con nada más y nada menos que una instalación eléctrica ilegal.

Será su forma de vengarse por haber confesado toda la verdad a Sengül. Por si fuera poco, veremos cómo Süsen hará saber a Ömer que Sarp ya no es su pareja y que han roto su relación sentimental. Éste se mostrará profundamente destrozado al conocer su decisión. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.