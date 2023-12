‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Orhan toma una drástica decisión respecto a Gönül

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden un solo capítulo de esta sorprendente historia.

El pasado lunes 11 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera, observamos cómo Sengül y el resto de su familia se ven en la obligación de abandonar la casa a la mayor brevedad posible. Aybike hace saber a Berk que su madre les ha echado y les ha dejado en la calle.

Tolga no tarda en denunciar al hermano de Zehra tras descubrir que la ha amenazado con acabar con su vida. Gönül asegura a Orhan que puede ayudarles a recuperar su casa, utilizando la información que tiene respecto a la estafa de Ayla. Pero exige algo a Orhan: retomar su relación con ella.

Los Eren se quedan en la calle después de que Ayla les haya dejado en la ruina, ¿podrán recuperar su casa? 🔥💖 #Hermanoshttps://t.co/1I6OLMiGsh ◀️ — La Tetería Turca (@lateteriaturca) December 12, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Süsen querrán apoyar a Ömer en sus malos momentos, pero Ömer seguirá muy enfadado y solo querrá que se aleje de él.

Algo que disgustará a Süsen. Sarp mandará dinero a Sevval desde la cuenta de su padre mientras que Ahmet, cuando vea la transferencia, se enfadará muchísimo con sus hijos. Sarp confesará que sólo quería ayudar a su madre. Orhan estará destrozado al no tener dinero y le resultará imposible proteger a su familia, por lo que aceptará el trato de Gönül. Finalmente, Sengül recuperará las escrituras de su casa pero pronto descubrirá cuál ha sido el precio a pagar. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.