‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Gönül tiene un fuerte enfrentamiento con Orhan

No es ningún secreto que Hermanos, con el paso del tiempo, ha ido convirtiéndose en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más los que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia.

El pasado lunes 3 de julio hemos podido disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Berk es sacado de la piscina tras el fuerte incidente con Doruk. Por fortuna, todo queda en un susto. Ayla estalla contra Akif y Nebahat, y jura que les va a hacer pagar por todo lo ocurrido.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Berk hace saber por megafonía del colegio que Doruk le traicionó, y que fueron sus padres los que provocaron la muerte de Resul. Orhan hace una visita a Sengül, que se muestra afectada por la noticia del matrimonio. El hombre le hace saber que se va a hacer cargo del bebé.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Orhan comprará ropa de bebé y se la hará llegar a Sengül. Pero ella seguirá pensando que su bebé no va a tener ningún padre.

Gönül se enfadará muchísimo con Orhan por haberle ocultado este gesto, y le recordará que es ella su mujer. Dadas las circunstancias, Sengül y Gönül tendrán un fortísimo enfrentamiento cuando ésta deje caer que no está embarazada. Todo ello mientras Ömer continuará comportándose como un maleducado, ahora que tiene mucho dinero. En el momento más inesperado, alguien llegará a casa de la señora Sevgi asegurando que es su hijo, por lo que echará a los Eren de la mansión. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.