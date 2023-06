‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Nebahat hace una desesperada petición a Doruk

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. No es ningún secreto que Atresmedia ha acertado de lleno con esta sorprendente historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después.

El pasado lunes 26 de junio hemos podido disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo los Eren están disfrutando al máximo de la mansión de la señora Sevgi. Todo ello mientras Sengül se muestra dispuesta a todo por evitar que tanto ellos como Orhan se enteren de su embarazo.

Por si fuera poco, vemos cómo Akif continúa viviendo en pésimas condiciones al no tener dinero. Además, somos testigos de la llegada al colegio de dos nuevas estudiantes. Una de ellas es la hermana de Tolga, mientras que Ogulcan termina fijándose en la otra. Gönül va a hacer hasta lo imposible para que Orhan anuncie la fecha de su boda.

En el último capítulo de #Hermanos 🔙 El nuevo curso en el Ataman comienza lleno de sorpresas y caras nuevas. 👀 https://t.co/ichiy0Evlx — La Tetería Turca (@lateteriaturca) June 27, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Nebahat hará saber a Doruk que ella no acabó con la vida de Resul. Es más, le explicará que se resbaló y, al caer, se golpeó fuertemente en la cabeza.

Doruk se quedará en shock y sin saber cómo contarle toda la verdad a Berk. Es entonces cuando Nebahat le suplicará que guarde silencio. Ömer se sentirá desatado con tanto dinero mientras que Asiye se marchará de casa, visiblemente decepcionada con su hermano. Orhan estará en mitad de su boda con Gönül cuando Sengül aparecerá para confesarle que está embarazada.

Por si fuera poco, le pedirá que no se case, pero será tarde ya que Orhan ya habrá firmado los papeles. Finalmente, Doruk confesará a Berk cómo murió su padre, por lo que no podrá evitar estallar como nunca. Hasta tal punto que Doruk le pegará para que se calle y Berk caerá a la piscina, inconsciente y lleno de sangre. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.