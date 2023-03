‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Akif entrega el acuerdo de divorcio a Nebahat

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia. ¡Es espectacular!

El pasado lunes 27 de marzo pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Orhan no tiene ni idea de qué hacer con Sengül ahora que sabe que ha recuperado la memoria. Akif acude a casa a recoger sus cosas pero Nebahat no duda en echarle a gritos.

Poco después, ésta se entera de que la relación de Suzan y su marido puede que haya terminado. Todo ello mientras Ömer y Süsen tienen una cita, pero el joven se ve en la obligación de hacer frente a un nuevo y turbio trabajo. Tanto es así que termina involucrado en un peligroso altercado que podría cambiar su vida para siempre.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Suzan aceptará ir a cenar con Akif y él se mostrará verdaderamente feliz. Asiye estará preocupada por ver todas las cosas que está comprando Ömer gracias a su nuevo trabajo.

Resul se disculpará con Suzan pero, en plena conversación, Akif aparecerá para poder cenar junto a ella. Akif llevará a Nebahat el acuerdo de divorcio mientras que Ömer cobrará un dinero para el mafioso. Al abrir su mochila verá que el dinero no está, por lo que su jefe se alterará. El dinero lo tendrá Harika quien, al ir al colegio, se equivocó de mochila. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.