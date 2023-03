‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Ömer, involucrado en un peligroso altercado

No es ningún secreto que Hermanos, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los que no se pierden una sola entrega cada lunes y martes en Antena 3 o en ATRESplayer Premium.

El pasado martes 21 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera, fuimos testigos de cómo los hermanos continúan pasándolo realmente mal por las duras condiciones en las que están viviendo. Ömer se siente completamente desesperado al no ser capaz de protegerles.

Akif se muestra decidido a pasar mucho más tiempo con Suzan mientras Sengül toma una de las decisiones más contundentes de toda su vida. ¿De qué se trata? En seguir fingiendo, ante Orhan, que no recuerda ni un solo detalle de nada. Ömer comienza a trabajar en un turbio asunto que le permite ganar mucho dinero en poco tiempo.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Orhan no tendrá la más remota idea de qué hacer con Sengül ahora que sabe que ha recuperado la memoria.

Akif irá a casa a recoger sus cosas, pero será Nebahat quien le eche a gritos. Al rato, la mujer se enterará de que la relación de su marido y Suzan quizá haya terminado. Por lo que comenzará a arrepentirse de haber sido tan dura con Akif. Ömer y Süsen tendrán una cita, pero el joven tendrá que hacer otro de sus turbios trabajos.

Finalmente, Ömer se verá involucrado en un peligroso altercado pero que, por fortuna, acabará sin heridos gracias a su intervención. Nebahat confesará a Resul que no hay nada entre Akif y Suzan, pero será Akif quien envíe a Suzan un vídeo en el que le declara su amor. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.