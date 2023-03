‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Sengül sigue fingiendo ante Orhan que no recuerda nada

Hermanos, con el paso del tiempo, continúa ganándose los corazones de miles de personas en nuestro país. Cada vez son más los que, a través de Antena 3 o ATRESplayer Premium, no se pierden ni un solo capítulo. Al fin y al cabo estamos ante una serie verdaderamente espectacular. ¡En todos los sentidos!

El pasado lunes 20 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Orhan no sabe qué hacer tras descubrir que Sengül ha recuperado la memoria. Akif decide ir a casa a recoger sus cosas, pero se encuentra a Nebahat, quien no tarda en echarle a gritos.

Süsen y Ömer tienen una cita, pero el joven descubre que tiene que acudir a otro de sus trabajos con los mafiosos. El joven se ve involucrado en un altercado que, por fortuna y gracias a él, acaba sin heridos. Por si fuera poco, vemos cómo Nebahat ha hecho saber a Resul que ya no hay nada entre Suzan y Akif pero esto no es del todo cierto.

Ömer visita a su madre biológica para pedirle explicaciones: «¿Fuisteis los últimos en verla con vida?» 💔 #Hermanos https://t.co/d8H7LOzye2 — antena 3 (@antena3com) March 21, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo los hermanos seguirán pasándolo realmente mal debido a las duras condiciones en las que están viviendo.

Ömer se desesperará al no ser capaz de protegerles. Akif se mostrará decidido a pasar más tiempo con Suzan mientras que Sengül tomará una decisión. ¿En qué consistirá? En que seguirá fingiendo ante Orhan que no recuerda nada. Ömer se meterá en un turbio trabajo para conseguir más dinero a la mayor brevedad posible. Llegará a casa con grandes bolsas de comida, aunque su familia se preocupará. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.