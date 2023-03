‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Nebahat echa a Akif de casa, a gritos

Hermanos, con el paso del tiempo, ha sabido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Cada vez es más evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta sorprendente historia que, pase lo que pase, ya ha marcado a miles de personas en todo el mundo. ¡Es sencillamente espectacular!

El pasado martes 14 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera, hemos podido ver cómo Asiye se ha quedado sin palabras al conocer más detalles de la implicación de Suzan y Akif en la muerte de su madre. El empresario afirma que su madre les pilló y salió corriendo, pero que ellos no tienen nada que ver con su muerte.

Nebahat sufre al descubrir que, a pesar de todo, Akif continúa obsesionado con Suzan. Resul termina descubriendo los detalles de la historia que tuvieron Akif y Suzan, por lo que se queda en shock. Asiye se desmaya por el hambre que está pasando mientras que Orhan descubre que Sengül ha recuperado la memoria.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Orhan no sabrá qué hacer con Sengül, al saber que ha recuperado la memoria. Akif irá a casa a recoger sus cosas, pero Nebahat le echará a gritos.

Poco después, Nebahat se enterará de que la relación su marido y Suzán podría haber acabado hace tiempo. Por lo que se arrepentirá de haberle echado de casa de esa manera. Süsen y Ömer, finalmente tendrán una cita, pero el joven tendrá que acudir a otro trabajo de parte de los mafiosos.

Ömer se verá involucrado en un altercado aunque, afortunadamente, no habrá heridos gracias a él. Nebahat hará saber a Resul que no existe nada entre Suzan y Akif, y que los dos estaban equivocados. Lo que nadie esperaba es que Akif fuera a mandar un vídeo cantando y declarando su amor a Suzan. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.