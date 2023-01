Héctor, en ‘First Dates’: «Soy multiorgásmico, me gustan todas»

Como cada noche, al restaurante de First Dates han acudido nuevos solteros en busca del amor. Estos dos comensales tuvieron una cita de lo más variada y, a pesar de los nervios de él, supieron entenderse.

La primera en llegar al programa ha sido Noelia. La chica ha contado que aunque es extrovertida también tiene momentos de bajón, aunque considera que está en una etapa de crecimiento personal. Sobre su situación amorosa ha contado que no ha estado siempre sola: “No estoy a pan y agua, he tenido mis cosillas”. Su cita ha sido Héctor. El soltero ha llegado a First Dates presumiendo de que le comparan con Clint Eastwood y de que nunca ninguna mujer se ha quejado de él en la cama, pero la realidad es que estaba muy nervioso.

A él le ha gustado Noelia y se ha fijado en sus ojos y su cara, ella por su parte se ha fijado en su trasero. Ya en la mesa, la chica le ha preguntado por sus intereses y él le ha explicado que le gustaba la psicología. En el programa están atentos a todo y detrás de cámara han confrontado a Héctor aludiendo a que este dato era mentira. “No sabía qué decir y he dicho eso”, ha explicado el porqué de su mentira el comensal.

“Creo que yo me lo como”, ha revelado a las cámaras más tarde Noelia. Según ella, a su cita le faltaba un poco de carácter. Las sorpresas han llegado después jugando al Rasca del Amor. El de La Rioja ha contado que él era “muy, muy activo”. Ella ha dudado un poco, pero ha decidido darle el beneficio de la duda. Más tarde el comensal ha asegurado que es “multiorgásmico, me gustan todo tipo de mujeres”. También ha afirmado estar convencido de que tiene “siete tipos de órganos igual que las mujeres”.

Otro momento estrella de la velada ha sido cuando la chica se ha arrancado con una demostración de rap, ya que es compositora. Él ha dicho que es más de escuchar baladas mirando las estrellas en el monte, pero que no le importaría ir a verla y que el tema le ha parecido “muy inteligente”.

Finalmente, Noelia ha querido darle una segunda oportunidad al chico para conocer realmente cómo es sin nervios de por medio y él ha estado completamente de acuerdo en tener una otra cita para conocerse más tranquilos.