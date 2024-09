Harry Styles impacta al aparecer en el concierto de un ex compañero de One Direction

Después de sumar todo tipo de hitos con su último disco, Harry’s House, y su última gira mundial, Love On Tour, el cantante Harry Styles decidió tomarse unas merecidas vacaciones. El artista de 30 años recorrió numerosas ciudades del mundo, desde el 2021 hasta el 2023, al ritmo de su música. Una travesía de infarto, al alcance de unos pocos, con la que dejó claro el por qué es una de las mayores estrellas de la industria musical del siglo actual. Por ello, y después de tanto meses de duro trabajo, con grabaciones de proyectos cinematográficos de por medio, no es de extrañar que el intérprete de As it was haya decidido desconectar un poco. Un tiempo para sí mismo del que poco se ha podido saber de él.

En redes sociales, Styles siempre ha mantenido un perfil poco activo. Pues, solamente ha acudido a sus cuentas para rememorar algunos de sus shows o para compartir acontecimientos importantes. Asimismo, y desde que finalizó de forma oficial su última gira musical, el cantante se ha mantenido completamente desconectado del mundo virtual. De hecho, sus fans han podido saber de él gracias a las instantáneas de algún paparazzi o de otros seguidores que lo han visto por las calles de Londres, ciudad en la que reside. Pero, por lo demás, la vida de Harry Styles está siendo un auténtico misterio.

Pero, lo que jamás se imaginaron sus fans fue que lo encontrarían, nada más y nada menos, que en el concierto de uno de sus ex compañeros de banda. Pues, como ellos mismos han contado en diversas ocasiones, aunque ya no canten en One Direction siguen teniendo muy buena relación entre ellos.

Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles comparten un vínculo muy especial. Por ello, siempre que tienen la oportunidad, no dudan en apoyarse mutuamente en lo profesional y personal. Por ello, y si el año pasado el mundo vibró al ver a Niall Horan en uno de los shows de Styles, esta semana ha acudido lo mismo, pero a la inversa.

Para sorpresa de todos, Harry Styles acudió al concierto que el irlandés concedió en el Co-op Live. El encuentro tuvo lugar el pasado 27 de agosto, en la ciudad de Manchester, y fue presentado como uno de los últimos eventos de The Show Live On Tour en Europa. Por ello, y como no podía ser de otra manera, el intérprete de Watermelon Sugar no faltó a la cita para apoyar a su querido amigo.

Como era de esperar, cuando los presentes se percataron de que una de las personas que se encontraban en la grada era Harry Styles, el estadio vibró. Tal y como se puede observar gracias a las publicaciones que circulan en redes sociales, el artista acudió al encuentro junto a su madre, Anne Twist. Juntos, madre e hijo, disfrutaron del concierto que concedió Niall Horan.

Asimismo, el británico acudió vestido con una camiseta blanca debajo de una camisa mostaza. Un outfit muy casual y cómodo que no le impidió disfrutar del concierto al máximo. Pues, tal y como ha quedado retratado, Harry Styles cantó, bailó y saltó con euforia los temas de su compañero. De hecho, dejó claro que era un fiel seguidor de su música. Pues, con temas como Black and White o Heaven no dudó en darlo todo. Sin duda, una bonita amistad que ya suma 14 años.