‘El Grand Prix del Verano’ anuncia sus invitados para hoy, lunes 24 de julio

Tras muchos meses de rumores, una de las noticias televisivas de este verano es la vuelta del El Grand Prix del Verano. El exitoso programa que triunfó a finales de los 90 y principios de los 2000 regresa este lunes 24 de julio a La 1 de Televisión Española, con muchas novedades pero sin perder su esencia original, y como no podía ser de otra forma, estará conducido por Ramón García.

Como maestro de ceremonias, Ramón García dejó ver su ilusión por la vuelta del programa en la rueda de prensa de presentación, asegurando que no puede estar más contento con el regreso del formato. Un regreso en el que no faltarán pruebas míticas como la patata caliente, los bolos, los troncos locos… aunque también habrá novedades en el programa con cuatro juegos nuevos como el perrito piloto o la guardería , sin embargo el Grand Prix ha querido mantener la esencia del programa.

“Ya son muchos años. Cuando echas la vista atrás, ves que este programa va cosido a la vida de cada uno. Cada verano ha sido un año de vida en paralelo con nuestra vida personal”, explicaba Ramón García, visiblemente emocionado en la rueda de prensa del regreso del programa.

En este encuentro con la prensa, confirmaron los padrinos del primer programa, que no son otros que Lolita Flores y Miguel Ángel Muñoz. De esta forma, la artista y el actor serán los encargados de dar comienzo a esta nueva era de El Grand Prix del Verano en la que la cadena pública busca volver a conquistar al público tal y como hizo hace dos décadas, cuando se posicionó como el programa más visto de la televisión de nuestro país.

Cabe destacar que el formato seguirá siendo el mismo en cuanto al enfrentamiento entre los dos equipos, formados por dos pueblos de entre 4.000 y 10.000 habitantes. “Son las olimpiadas de los pueblos españoles. Vienen a ganar”, explicaba Ramón García en la rueda de prensa. Los dos primeros en enfrentarse serán Alfacar, de la provincia de Granada, y Colmenarejo, de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el premio final se utilizará para invertirlo en la localidad ganadora. “No hay dinero que pague la promoción de los pueblos pequeños que hace esta cadena”, aseguraba el presentador. Y añadía: “RTVE es mi casa. He ido y he vuelto, pero cuando llegué aquí me pusieron un sello en el corazón que no se puede quitar, aunque vayas a otros sitios. La gente te identifica también como alguien de aquí”.