Como cada 31 de diciembre desde hace casi una década, Cristina Pedroche se ha convertido en protagonista. Esto se debe, como no podía ser de otra manera, al diseño escogido para presentar las Campanadas. Hace tan solo unos días, la colaboradora de Zapeando sorprendió a los espectadores con una propuesta verdaderamente impresionante, confeccionado con su leche materna cristalizada. Una apuesta que dejó a todos sin palabras no solamente por su originalidad, sino también por lo que significaba para ella. Por fin pudimos entender por qué ella, en las numerosas entrevistas previas a las Campanadas, hacía hincapié en que era el vestido «más Pedroche» de todos los que había lucido cada 31 de diciembre. A pesar del mensaje que había tras ese diseño, la de Vallecas ha sido objeto de numerosas críticas. Así pues, el pasado jueves 2 de enero en Zapeando, ha querido aclarar muchas polémicas que han surgido como consecuencia de su vestido.

Entre otras tantas cuestiones, Cristina Pedroche desveló a sus compañeros cómo surgió la idea: «De un problema saco una oportunidad», comenzó diciendo. Acto seguido, explicó que su hija se negaba a tomar leche del biberón, por lo que toda esa leche que había almacenado no pudo llegar a ser utilizada: «Me dolió mucho que se me caducara la leche», aseguró, emocionada. Fue entonces cuando pensaron en que toda esa leche que su hija no podía tomar podía ser utilizada de una forma impresionante: «Le dije a Josie, mi estilista, ‘Tengo cuatro litros de leche en el congelador’». Fue entonces cuando se decidió utilizar para elaborar los más de 8.000 cristales que adornaban el vestido de estas Campanadas. Por lo tanto, el proceso creativo tras esta propuesta es verdaderamente impresionante y, gracias a él, se consiguió dar un giro al disgusto que la vallecana tenía por no haber podido utilizar toda esa leche almacenada para su hija.

Durante su intervención en Zapeando, la colaboradora no solamente hizo hincapié en la gran carga artística que había detrás de este vestido, sino el mensaje que quería transmitir: se trataba de una reivindicación de la maternidad. Es por eso que su intención es que este diseño sea expuesto para que, todo aquel que quiera, pueda verla de cerca.

Cristina Pedroche habla de su segundo embarazo: «Estoy muy contenta»

El pasado 28 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Santos Inocentes, la vallecana compartió un vídeo en su perfil de Instagram. En él, podíamos verla junto a su marido Dabiz Muñoz, viendo el resultado de un test de embarazo. Dos años después de que saltara la noticia del embarazo de su primera hija, han querido anunciar que esperan la llegada de un nuevo bebé a sus vidas.

Muchos decidieron restar importancia a esta noticia al estar convencidos de que se trataba de una inocentada… pero nada más lejos de la realidad. En Zapeando, Cristina Pedroche no solamente ha confirmado este segundo embarazo, sino que se ha pronunciado al respecto: «Estoy muy contenta, muy tranquila», aseguró, mientras agradecía los mensajes de felicitaciones recibidos en los últimos días.

Lejos de que todo quede ahí, también ha querido compartir un dato más con sus compañeros: se está planteando ser donante de leche materna, algo que no pudo hacer en su primer embarazo. «Es un proceso complicado, pero no lo descarto», aseguró, visiblemente emocionada con esta nueva dulce espera.