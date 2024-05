Gorka protagoniza un emotivo reencuentro con su novia Andrea: «¡Es el mejor día de mi vida!»

El pasado martes 28 de mayo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes: Tierra de nadie presentada por Carlos Sobera. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Gorka vivió una de las noches más especiales de su vida. No solamente porque fue salvado por la audiencia, sino también porque recibió la visita de su novia Andrea.

La joven ha puesto rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para mostrarle todo su apoyo en la recta final de Supervivientes 2024. Y lo ha hecho para demostrarle que confía en él a pesar de las insinuaciones por parte de varios compañeros ante una posible infidelidad con Marieta. Con ese gesto, Andrea ya le ha demostrado muchas cosas.

Este reencuentro se produjo cuando Poseidón propuso un desafío al concursante vasco: nadar hasta el islote Cayo Gallo donde recibiría una serie de instrucciones por parte de Carlos Sobera. A pesar de que Gorka no tenía ni idea de lo que esperaba, no dudó en aceptar el reto. El presentador se quedó completamente impactado: «Este chaval es un atleta de primera, es bestial lo que acaba de hacer».

Nada más llegar a Cayo Gallo, Carlos Sobera le dio a elegir entre una tortilla de patatas o una carta. El vasco fue completamente sincero: «Llevo toda la aventura queriendo comer esto, pero me voy a quedar con la cartita». En ella, sus seres queridos le transmitieron muchísimo cariño, apoyo y fuerzas para hacer frente a lo que le queda de aventura: «Puedes estar tranquilo. Las que te conocemos y te queremos no dudamos de tu palabra. Ya lo sabes», leyó en voz alta.

La carta estaba firmada por su familia, pero faltaba el nombre de su novia. Carlos Sobera le hizo saber que había otra sorpresa, y que estaba escondida en el enorme cofre que tenía junto a él. Nada más abrirlo, Gorka se quedó completamente sin palabras al ver a Andrea, a quien no tardó en besar y en abrazar fuertemente.

«¿Está todo bien?», preguntó el vasco, a lo que su novia respondió: «Está todo bien». Algo que imaginaba pero que necesitaba escuchar. Por si fuera poco, Gorka reconocía no dar crédito a ver a su novia en Honduras: «Esto sí que no me lo esperaba. ¡Es el mejor día de mi vida!», reconoció, visiblemente feliz.

Gorka confiesa estar profundamente enamorado de Andrea: «Quiero casarme con ella»

Tras darles unos minutos de intimidad, Carlos Sobera volvió a conectar con la pareja y no tardó en preguntar al vasco sobre un comentario que ha hecho fuera de cámaras. Él no dudó en explicarlo: «Le he dicho que tengo más claro que nunca que, en un futuro, quiero casarme con ella». El presentador fue más allá: «¿De qué me estás hablando? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Diez?».

«¿Tú qué quieres, que se lo pida aquí en directo?», cuestionó el concursante de Supervivientes 2024. A pesar de la propuesta, a su novia parecía no gustarle mucho la idea. Fue entonces cuando Gorka dejó algo claro: «Lo voy a hacer cuando la ocasión lo merezca, de verdad. No lo puedo hacer a bote pronto».