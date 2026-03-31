Gloria Camila responde a la entrevista de Manuel Cortés en ‘De Viernes’: «Me he quitado un lastre»

El pasado viernes, más allá del regreso de Ylenia Padilla a televisión tras varios años alejada del foco mediático, Manuel Cortés dio la sorpresa al sentarse en el plató de De Viernes para hablar de ese vínculo especial que supuestamente tenía con Gloria Camila. Entre otras tantas cuestiones, el hijo de Raquel Bollo confirmó haber tenido relaciones íntimas con la hija de Ortega Cano a escondidas de Álvaro García, novio actual de la joven, alegando que Rocío Flores era conocedora de este hecho. Según su testimonio, Manuel y Gloria comenzaron a tener encuentros intermitentes hace, aproximadamente, ocho años. Así pues, en ese tiempo y en palabras del artista, Gloria Camila supuestamente habría sido infiel a casi todos sus novios con él. Es por eso que, durante la tarde del Lunes Santo en El tiempo justo, la colaboradora se ha enfrentado a estas declaraciones.

«No me lo esperaba», reconoció la hija de Rocío Jurado, visiblemente afectada por las declaraciones de Manuel Cortés en De Viernes. Y añadió: «Me he quitado un lastre que tenía alrededor, una persona que no ha tenido esa amistad que decía como tenía conmigo para hablar sobre mí». Lejos de sentirse apenada por haber perdido esta amistad, lo cierto es que Gloria Camila se mostró feliz: «Me alegro de que se haya sentado» —refiriéndose a De Viernes— «porque al final abres los ojos», declaró. Todo ello mientras afirmaba que estaba convencida de que este movimiento de Manuel Cortés era una estrategia de publicidad para tratar, en cierto modo, de «realzar su figura artística». Y lo explica: «A día de hoy, ha demostrado a toda España que no es artista. No es un artista».

Acto seguido, fue más allá: «Porque un artista no se sienta en un plató a denigrar a una persona como él lo ha hecho, y a hablar como ha hablado de mí y a dejarme en la posición que me ha dejado por dinero». Además, quiso incidir en que «un artista lo que hace es estar en un estudio grabando, componiendo canciones». Y como ejemplo, puso a su novio Álvaro.

Aun así, la hija de Ortega Cano ha reconocido que esta situación le ha servido para muchas cosas: «Esto lo que ha hecho ha sido reforzarme más como persona (…) Para ver cómo me fallan y no tomármelo tan a pecho como al principio me lo tomaba. A día de hoy, gracias a Dios, me lo he trabajado tanto para que no me afecten tanto».

Eso sí, aunque trata de hacer caso omiso a lo ocurrido en los últimos días, durante su paso por El tiempo justo, Gloria Camila ha confirmado que las declaraciones de Manuel Cortés en De Viernes van a tener consecuencias. «Este tema está en manos de los abogados, y quiero tomar medidas legales», aseguró, mostrándose contundente.

Por lo tanto, serán sus abogados los que valoren si las palabras del hijo de Raquel Bollo en el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta son más que suficientes para interponer una demanda. Hasta que ese momento llegue, Gloria Camila prefiere optar por mantenerse al margen y no dar excesivo bombo a este asunto, con el fin de pasar página lo antes posible.