La drástica decisión de Gloria Camila tras la entrevista de Manuel Cortés en ‘De Viernes’

El pasado viernes 27 de marzo, durante la emisión de la nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta, los espectadores de Telecinco fueron testigos del regreso de Ylenia Padilla a televisión. Pero no todo quedaba ahí, puesto que, entre las entrevistas de la noche, también se encontraba la de Manuel Cortés. Entre otras cuestiones, el hijo de Raquel Bollo prometió arrojar mucha más luz sobre el inesperado conflicto que ha provocado cierto distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores. Además, también tenía como objetivo hablar de la supuesta relación que habría mantenido con la hija de Ortega Cano durante siete años, de forma intermitente. El cantante no solamente cumplió lo que prometió, sino que dio más datos sobre la hermana de Rocío Carrasco, alegando que habría cometido varias infidelidades con sus ex parejas, como es el caso de Kiko Jiménez o, actualmente, Álvaro García.

«Ha sido infiel a la mayoría de sus parejas conmigo», explicó Manuel Cortés durante su paso por De Viernes. «Hemos sido disfrutones, de forma esporádica. Durante una etapa, mucho más continua, y otros procesos, menos continuos», dio a conocer, mientras reconocía que esos encuentros se han producido en un periodo de 7 años. Y añadió: «Nos veíamos cuando queríamos y entiendo que es cuando ella podía… cuando yo podía intuir que no estaba con su pareja o estaba mal». Fue entonces cuando desveló una información sorprendente: «Hay mucha gente del entorno de Gloria, familiares, que saben nuestra relación perfectamente». Todo ello mientras Cortés dejaba en evidencia la profunda decepción que siente: «Una cosa es tener unos códigos y otra que me tomes por tonto, y tonto no soy (…) No sé cómo ella se atreve a no defenderme o decir las cosas justas como son».

Es importante que, durante su paso por El tiempo justo, Gloria Camila se mostró muy contundente con Manuel Cortés tras descubrir que iba a acudir como invitado a De Viernes para hablar con ella. Eso sí, lo que vio en el avance no era nada comparado con las durísimas declaraciones que hizo, horas después, en directo.

Este fin de semana, durante la emisión de las nuevas entregas de Fiesta, la periodista y colaboradora Almudena del Pozo se puso en contacto con el entorno de Gloria Camila para saber qué piensa al respecto. Al parecer, la hija de Rocío Jurado no ha visto la entrevista y su objetivo podría ser obviar este tema para evitar hablar de él.

«No quiere hablar demasiado para que no se le siga dando bola», expresó la periodista. Por si fuera poco, según ha podido saber la colaboradora del programa que presenta Emma García, Gloria Camila «está muy contenta y muy feliz, apostando por su relación con Álvaro». Por lo tanto, al parecer, las declaraciones de Manuel Cortés en De Viernes no habrían afectado en absoluto a esta relación sentimental.

Pero no todo queda ahí, puesto que en Fiesta se ha aportado una información que podría llegar a marcar un nuevo punto de inflexión en la vida de la hija de Ortega Cano. Algo que va mucho más allá del supuesto triángulo amoroso protagonizado por Gloria Camila, Álvaro García y Manuel Cortés. Y es que, según Pipi Estrada, la tía de Rocío Flores presuntamente habría mantenido una relación con un tercer hombre.