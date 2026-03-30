Es el sueño de los que viajan en avión: dormir en horizontal sin pagar clase business

La aerolínea estadounidense United Airlines acaba de anunciar una propuesta que mejorará la experiencia de los pasajeros a bordo de sus aviones. Bautizada como «United Relax Row», está inspirada en la patente Skycouch desarrollada por Air New Zealand, socio estratégico de la compañía, y será una realidad a partir de 2027. Se trata de una iniciativa que permite transformar tres asientos estándar en una superficie continua mediante solapas desplegables a 90 grados y un colchón adaptado, de manera que los pasajeros puedan convertir su fila en un sofá donde tumbarse para viajar en avión con mayor comodidad.

En principio, la implementación de esta propuesta se centrará en aeronaves de fuselaje ancho, concretamente en la flota de Boeing 787 Dreamliner y en algunos de los Boeing 777. Según detalló el director comercial Andrew Nocella en Los Ángeles, la aerolínea prevé equipar 200 aviones con este sistema para 2030, con una media de nueve sofás por aeronave y un máximo de doce: «Los pasajeros que viajan en United Economy en vuelos de larga distancia merecen una opción con mayor espacio y confort». La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas destinadas a facilitar los viajes en familia. Entre ellas destaca un sistema que garantiza la asignación de asientos juntos para menores de 12 años y sus acompañantes adultos sin coste adicional, incluso mediante reubicaciones automáticas cuando sea necesario.

La nueva forma de viajar en avión que será una realidad en 2037

El sistema se basa en un rediseño del LOPA (Layout of Passenger Accommodation o configuración de la cabina). Cada asiento de la fila incorpora un reposapiés ajustable de forma individual que puede elevarse hasta los 90 grados. Al desplegar los tres módulos, se genera una superficie continua que, junto a un sobrecolchón diseñado a medida, convierte la fila en un espacio de descanso totalmente horizontal.

United cuenta con la exclusividad de este diseño en América del Norte. Esta propuesta no sólo mejora la experiencia de los pasajeros, sino que también optimiza el rendimiento por asiento en rutas de ultra larga distancia, donde el descanso resulta clave. Además, quienes elijan esta fila recibirán un kit especial que incluye mantas, dos almohadas extra y, en el caso de familias, un peluche y un kit de viaje infantil.

«Como aerolínea premium líder, estamos comprometidos a ofrecer nuevas experiencias innovadoras en la industria para todos nuestros clientes, y United Relax Row es el ejemplo perfecto de ello. Los pasajeros que viajan en United Economy en vuelos de larga distancia merecen una opción con más espacio y comodidad, y esta es una de las formas en las que podemos ofrecérselo», afirmó Andrew Nocella. «United es la única aerolínea de Norteamérica que ofrece un producto como United Relax Row, y es una de las muchas razones por las que seguimos ganando clientes fieles a la marca».

The entire row is alllllll yours. Welcome to United Relax Row, three adjacent United Economy seats with adjustable leg rests that can each be raised or lowered to create a cozy lie-flat space for stretching out… You’ll also get a mattress pad, blanket and two pillows. If… pic.twitter.com/Q6gcOuXbXo — United Airlines (@united) March 24, 2026

United Airlines no es la primera aerolínea en ofrecer la posibilidad de reservar una fila completa en clase turista. Ese reconocimiento corresponde a Air New Zealand, que lanzó su conocido Skycouch en 2011. Disponible en algunos de sus aviones 777-300ER y 787-9, este servicio incluye una funda especial para los asientos, ropa de cama adicional y distintos tipos de cinturones de seguridad que permiten a los pasajeros permanecer abrochados incluso cuando están tumbados.

En Europa, Lufthansa también cuenta con una propuesta similar denominada «Sleeper’s Row» en determinados vuelos de largo recorrido, especialmente en trayectos de más de 11 horas. En este caso, los pasajeros reciben un cubrecolchón para mejorar la comodidad, aunque no disponen de reposapiés desplegables.

Nuevas normas en los vuelos de la aerolínea

A partir de marzo de 2026, viajar en avión con United Airlines implica una nueva norma orientada a mejorar la convivencia a bordo. La compañía ha endurecido su política sobre el uso de dispositivos electrónicos personales, estableciendo como obligación el uso exclusivo de auriculares para cualquier contenido con sonido. Esta medida forma parte de la actualización de su «contrato de transporte», el documento que regula las condiciones del servicio, donde el uso de altavoces pasa a considerarse un «comportamiento disruptivo».

Desde ahora, cualquier audio no se podrá reproducir en altavoz dentro de la cabina. El objetivo es reducir el ruido y mejorar la experiencia de los pasajeros, especialmente en vuelos largos o con alta ocupación. No se trata de una simple recomendación, ya que su incumplimiento puede acarrear sanciones como la expulsión del avión, la negativa a volar en el futuro o incluso la prohibición permanente con la aerolínea. También se contempla la posibilidad de exigir compensaciones económicas si se generan daños o costes adicionales.