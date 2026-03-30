Profanan la tumba de la modelo Pamela Genini de 29 años y roban su cabeza

No es ningún secreto que el caso de la modelo Pamela Genini, a pesar del tiempo, continúa conmocionando a todo un país como es Italia. La empresaria de 29 años fue asesinada en octubre del pasado año en Milán a manos de su ex novio. A pesar de que se trata de un trágico final para la empresaria, parece que no todo ha acabado ahí. En las últimas horas, según han informado los compañeros de TN, unos desconocidos habrían profanado su tumba. Es más, también optaron por decapitarla y llevarse su cabeza. Algo que descubrieron los trabajadores del cementerio cuando decidieron trasladar el féretro de Pamela Genini al lugar en el que iba a descansar. Al darse cuenta de que el ataúd no solamente no cerraba bien, sino que tenía tornillos sueltos, no dudaron en ponerse en contacto con las autoridades. Fue entonces cuando, al abrirlo, descubrieron que la cabeza de la joven de 29 años no estaba.

Diversos medios de comunicación italianos han asegurado que el cuerpo de la empresaria lleva cinco meses en ese cementerio, desde que se produjo el terrible asesinato. Los peritos del caso detectaron que alguien utilizó silicona fresca para tratar de sellar, de algún modo, el ataúd. Por lo tanto, esto les dio una pista, y es que la decapitación fue reciente. Pero no todo queda ahí, puesto que la policía sospecha que al menos tres o cuatro personas han participado en este hecho tan desgarrador como es la profanación del cuerpo de Pamela Genini. A pesar de todo, hay que tener claro que no se tiene ninguna certeza sobre lo ocurrido, ni tan siquiera cuál podría haber sido el verdadero motivo por el que se ha producido el robo de la cabeza. Lo que es un hecho es que, actualmente, este caso de la modelo está siendo investigado no solamente como «profanación de cadáver», sino también como «robo de restos humanos».

Todo sobre Pamela Genini: ¿cómo murió la modelo de 29 años?

Para comenzar, debemos tener en cuenta que se trata de una auténtica tragedia que conmovió a todo el país. Al fin y al cabo, fue asesinada hace tan sólo unos meses en el balcón de su apartamento en Milán. Según la investigación llevada a cabo por las autoridades, su ex pareja, el empresario Gianluca Soncin de 52 años, la atacó brutalmente.

Y todo después de acosarla y suplicarle que volvieran juntos. Con posterioridad, la autopsia desveló un dato crucial, como es el hecho de que Pamela Gemini recibió más de 24 puñaladas. Al parecer, su ex novio entró en la casa con unas llaves que aún tenía en su poder. Todo ello mientras la modelo escribió a una amiga suya tan sólo unas horas antes del crimen.

Fue entonces cuando le hizo una confesión crucial para el caso: «Tengo miedo. Este tipo está completamente loco… No sé qué hacer». Los vecinos de la joven escucharon gritos de auxilio y, aunque llamaron a la policía, lo cierto es que no llegaron a tiempo: ya había sido asesinada. Tras el ataque, Gianluca Soncin trató de quitarse la vida cortándose el cuello, pero sobrevivió. Así pues, fue detenido por la policía, tras ser acusado no solamente de acoso, sino también de homicidio.

Es importante destacar que Pamela Genini no solamente era una reconocida modelo, sino que también una excepcional emprendedora tras fundar una marca de trajes de baño. Tras lo sucedido, y como no podía ser de otra manera, la sociedad italiana no dudó en exigir justicia ante este brutal asesinato. Ahora hacen la misma petición, pero, en este caso, para que se detenga a los culpables de la profanación y el robo de la cabeza de la joven de 29 años.