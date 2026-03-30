Los científicos no dan crédito pero el oso pardo está repoblando España y ya hay más de 400 ejemplares

El oso pardo reconquista España. Por primera vez en más de 100 años, el número de ejemplares de esta especie ha pasado de los 70 de hace tres décadas hasta los 400 que habitan a día de hoy en la cordillera cantábrica y los Pirineos. Se puede confirmar sin miedo a equivocarse que el oso pardo ha sobrevivido a su extinción, pero sigue bajo la amenaza de la caza furtiva y la crisis de la biodiversidad y climática. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la situación del oso pardo en España.

«El oso pardo se encuentra en peligro de extinción y es muy vulnerable a cualquier amenaza. El cambio climático pone en riesgo la recuperación de los osos cantábricos. El cambio climático ya está incidiendo en la producción de frutos silvestres de los que se alimenta el oso y favorece que los osos hibernen durante menos tiempo o no lo hagan», se puede leer en la página web oficial de Fundación Biodiversidad, perteneciente al Gobierno, sobre las amenazas que existen a día de hoy para el oso pardo.

Esta especie sigue bajo la amenaza de la extinción, pero se puede decir que ha superado el peligro de extinguirse en España. El oso pardo ha pasado de 70 ejemplares de hace tres décadas a los más de 400 que se han contabilizado en la cordillera cantábrica y los Pirineos.

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, participó hace unos días en el evento final de la presentación de los resultados del proyecto LIFE Osos con Futuro «Mejora de los recursos alimentarios clave para el oso pardo cantábrico y prevención de los conflictos invernales en un escenario de cambio climático», que ha organizado la Fundación Biodiversidad del MITECO y que ha coordinado la Fundación Oso Pardo.

«Tenemos que seguir trabajando, pero esta es una agenda de éxito: en menos de tres décadas las poblaciones de oso pardo han pasado de menos de 70 ejemplares a más de 400 ejemplares que habitan hoy en nuestras montañas; creo que es motivo para celebrar», dijo la ministra, que también dejó claro que «Este proyecto es un ejemplo de acción donde todas las administraciones han trabajado de forma conjunta con las ONG de conservación, la comunidad científica, las universidades y los colectivos vinculados a actividades de ocio en los montes donde viven esos osos».

El oso pardo conquista España

Ese proyecto ha permitido la puesta en marcha de acciones encaminadas a mejorar el hábitat de esta especie, catalogada en peligro de extinción y vulnerable a distintas amenazas, entre las que se encuentra el cambio climático. A pesar de ello, las últimas actuaciones llevadas a cabo de mejora de la naturaleza y la censura de la caza furtiva han provocado estos resultados: los ejemplares de oso pardo han pasado de 70 a 400 ejemplares.

Estos ejemplares de oso pardo se pueden encontrar en la población cantábrica de osos, que se distribuye entre las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León (provincias de León y Palencia), Cantabria y en una pequeña parte de Galicia (Lugo). En 2020 se contabilizaron 470 osos pardos, frente a los 324 ejemplares de entre 2017 y 2019.

En los Pirineos se contaron en 2024 un total de 94 osos pardos, debido a un declive «inexorable» a causa de la persecución humana.

Sara Aagesen también habló en su intervención sobre las dos grandes amenazas que tiene a día de hoy el oso pardo en España. «Son dos crisis, la crisis de la biodiversidad y la crisis climática, que están fuertemente interrelacionadas, porque menos biodiversidad equivale a más calentamiento global, y más calentamiento global equivale a más pérdida de biodiversidad», afirmó. «Por lo tanto, defender la biodiversidad es la defensa natural más potente que tenemos ante la emergencia climática, ofreciendo soluciones basadas en la naturaleza», concluyó.