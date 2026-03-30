Dos concursantes de ‘La cárcel de los gemelos’ se agreden en directo: «Qué podrida está la sociedad»

No es ningún secreto que ZonaGemelos se convirtió en noticia hace tan solo unos meses por la realización de La casa de los gemelos, un reality que solamente estuvo activo unas cuantas horas. A pesar de todo, los hermanos quisieron volver a apostar por este formato, realizando una segunda edición que no solamente tuvo un gran éxito en cuanto a visitas en el directo en YouTube, sino que también llevaron a cabo unas Campanadas históricas desde la Puerta del Sol de Madrid. Aunque cosecharon un gran éxito con este formato, en el que la vencedora fue La Marrash, Dani y Carlos Ramos decidieron ir más allá: la realización de un nuevo reality, llamado La cárcel de los gemelos, con numerosos rostros conocidos como Frank Cuesta, Labrador, Apolonia Lapiedra, Adrián Rodríguez o Dakota Tárraga, entre otros tantos.

Precisamente estos dos últimos concursantes de La cárcel de los famosos se han convertido en protagonistas en las últimas horas. Todo comenzó el pasado jueves 26 de marzo, cuando el actor Adrián Rodríguez, que formó parte de icónicas series como Física o química o Los Serrano, llegó al reality de ZonaGemelos. No lo hizo solamente con sus maletas, sino también interpretando unos versos de Te pintaron pajaritos, el tema de Andy Rivera y Yandar & Yostin. Como no podía ser de otra manera, los que se encontraban «recluidos» se quedaron completamente sin palabras ante este nuevo fichaje de Dani y Carlos Ramos. «¡No me lo creo!» o «¡Qué ilusión verte!», son algunos de los comentarios que se pudieron escuchar entre los concursantes ante la llegada de Adrián Rodríguez al reality. Eso sí, otros tantos no sabían quién era, como es el caso de La Falete.

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que parece que la tranquilidad ha durado menos de lo esperado. Y todo porque Adrián Rodríguez y Dakota Tárraga han protagonizado una de las mayores broncas de esta edición de La cárcel de los gemelos. Hasta tal punto que la discusión ha derivado en una agresión.

Todo comenzó cuando ambos se encontraban hablando, aparentemente tranquilos. En un momento dado de la charla, la chispa entre ellos se encendió, no tardando en lanzarse mutuamente vasos con bebida. Por fortuna, sus compañeros actuaron rápido a la hora de separarlos con el fin de que este asunto no fuese a más.

Por si fuera poco, los de producción también entraron en las instalaciones del reality para llevarse, cuanto antes, a los concursantes. Como es de esperar, muchos son los usuarios en redes sociales que se han mostrado muy críticos con lo sucedido en directo: «Este chico está desintoxicándose y no debería haber entrado ahí ni por asomo, va a acabar fatal», «Qué podrida está la sociedad», «Parece un narcopiso de okupas» o «La degradación del ser humano más completa y absoluta» son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Debemos tener en cuenta que no es el primer contratiempo del que han sido testigos los concursantes de La cárcel de los gemelos. Todo saltó por los aires hace unos cuantos días, cuando La Marrash y José llamaron a la policía, asegurando que él había sido agredido.

Lo cierto es que, tan sólo unas horas antes, habían sido expulsados de forma fulminante del reality. Los propios creadores del formato dieron explicaciones sobre lo ocurrido, alegando que se vieron obligados a tomar esta drástica decisión porque, según su versión, supuestamente no solamente tenían cocaína, sino que la consumieron en las instalaciones de La cárcel de los gemelos. Por ello, Dani y Carlos no tardaron en poner una denuncia ante las autoridades.