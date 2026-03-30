‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue la concursante expulsada ayer, domingo 29 de marzo?

La pasada noche del 29 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. A través de la emisión de Conexión Honduras, la audiencia tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en los Cayos Cochinos durante los últimos días. De esta manera, además de ver pruebas y momentos de máxima tensión, se conoció el nombre del primer expulsado oficial de la edición. Pues, recordemos, hasta ahora las expulsiones que se han producido han sido fruto de abandonos. Pues, Álex Ghita y Alejandra de la Croix no tuvieron la valentía ni la fuerza suficiente para seguir aguantando el reto.

El expulsado oficial se encontraba en Playa Destino, residencia de Darío y de Borja desde que comenzó el concurso. Durante los últimos días, los jóvenes han compartido playa con Marisa Jara y Gabriela Guillén, pero uno de ellos diría adiós y volvería a España. Eso sí, antes, los participantes se disputaron el título de líder en una prueba muy importante. Pues, el ganador se libraba de la estar expuesto en el televoto. Fue así como Borja se alzó con el título de líder de Playa Destino. Una victoria que el joven, ex tentador de La isla de las tentaciones, celebró muy emocionado.

¿Quién ha sido el expulsado oficial de ‘Supervivientes 2026’ ayer, 29 de marzo?

El programa avanzó, pero llegó el momento de conocer el nombre del expulsado oficial. Gabriela Guillén, Marisa Jara y Darío fueron conocedores del veredicto del público, que había votado a través de la aplicación de Mediaset Infinity. Así pues, el primero en salvarse fue Darío. Por lo tanto, el nombre de la expulsada quedaba entre Gabriela Guillén y Marisa Jara.

Durante los últimos días, Gabriela Guillén ha señalado que quieren regresar a España para poder volver a ver a su hijo. Pues, le echa mucho de menos. Marisa Jara, por su parte, ha activado el protocolo de abandono en varias ocasiones. A pesar de todo, su estancia en Playa Destino le ha ayudado a estar mucho más tranquila, a pesar de haber sufrido un gran ataque de ansiedad a su llegada.

Aun así, la audiencia de Supervivientes 2026 ya había dictaminado sentencia. Marisa Jara ha sido la expulsada oficial de la noche. Ante ello, la modelo se mostró bastante aliviada. «Hace una semana que estoy día tras día aguantando y ha llegado un punto en el que no puedo más», comenzó diciendo. «Creo que es fatal estar luchando con la mente y es una aventura, que hasta hoy es bonita, y quiero que se quede así en mi recuerdo», agregó. «Echo un montón de menos a mi familia, necesitaba irme», concluyó.

Por su parte, Gabriela Guillén se mostró muy contenta con su continuidad en la isla. Ahora, seguirá su aventura en Honduras con Darío y Borja. El expulsado de este jueves realizará el mismo recorrido que la ex pareja de Bertín Osborne. Una expulsión que batirá en duelo a Claudia, Maica, Paola e Ivonne.