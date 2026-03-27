‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 26 de marzo?

La pasada noche del 26 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular formato se ha convertido en uno de los estrenos más esperados de la temporada, al igual que todos los años. Pero, esta edición ha venido repleta de cambios, de eso no cabe duda. De esta manera, la gala de anoche ya nos volvió a mostrar cómo las discrepancias están pasándole factura a los grupos. Algunas celebridades no logran simpatizar con todos, por lo que poco tardan en surgir las discusiones.

En el programa del pasado martes, en Supervivientes: Tierra de Nadie, la audiencia pudo ver cómo Gabriela Guillén, Almudena Porras, Claudia Chacón y Toni Elías se medían en duelo en una ceremonia de salvación. Como nominados, tuvieron que hacer frente a la decisión del público a través de la app. De esta manera, se reveló que Almudena Porras era la elegida para librarse de la expulsión. Y es que, claramente, la joven cuenta con mucho apoyo del público. Teniendo esto en cuenta, se reveló el nombre del tercer expulsado de la edición.

¿Quién fue el expulsado de ‘Supervivientes 2026’ ayer, 26 de marzo?

Nada más comenzar el programa, los nominados tuvieron que enfrentarse a una nueva ceremonia de salvación. De esta manera, la elegida para librarse de la expulsión fue Claudia Chacón. Una salvación que celebró agradecida y emocionada, pues no quería abandonar el reality. Por lo tanto, el nombre del expulsado quedó entre Gabriela Guillén y Toni Elías.

La ex pareja de Bertín Osborne ha dejado caer que no le vendría mal volver a España para ver a su hijo, puesto que lo echa de menos. Por su parte, Toni Elías no ha indicado en ningún momento su intención de abandonar. La gala avanzó y, entre pruebas y discusiones, llegó el momento de conocer el nombre del expulsado. Así pues, desde la Palapa, ambos fueron conocedores del destino dictaminado por la audiencia.

«Los espectadores de Supervivientes 2026 han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea… Toni Elías», entonó Jorge Javier Vázquez. Por lo tanto, la tercera expulsada de Supervivientes 2026 es Gabriela Guillén. Una decisión que ella celebró, pues quería irse. «Ha sido maravilloso a pesar de las peleas; disfrutadlo mucho porque ahora me da penita. Estoy muy agradecida con todos, muchas gracias», dijo antes de abandonar la Palapa.

Gabriela Guillén es trasladada a Playa Destino

Como se ha realizado con los anteriores expulsados, Gabriela Guillén fue trasladada hasta Playa Destino. «No me iréis a dejar aquí, ¿no? Yo no me quedo aquí ni de coña y menos sola», avisó, pero sus ánimos cambiaron cuando vio a Borja, Darío y a Marisa Jara. Fue así como se dio cuenta de que, todavía, no se iría de Honduras. Así pues, será en la gala de este domingo, mediante Conexión Honduras, cuando se revele el nombre del expulsado oficial.