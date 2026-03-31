‘MasterChef 14’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 30 de marzo?

La pasada noche del 30 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos del estreno de MasterChef 14. El popular formato de cocina se ha convertido en uno de los más longevos y vistos de la parrilla televisiva española, pues ya suma más de una década de emisión a sus espaldas. Asimismo, una de las grandes novedades de la edición ha sido la ausencia de Samantha Vallejo-Nágera entre los miembros del jurado. Pues, como es bien sabido por todos, la chef ha decidido bajarse de la aventura, después de 13 años, para vivir nuevas experiencias. Por ello, ahora, Marta Sanahuja es la que se ha incorporado al equipo.

De esta manera, con las emociones a flor de piel, el equipo de MasterChef 14 ha dado inicio a su temporada. 16 aspirantes han llegado al plató y han tenido que demostrar por qué son dignos de permanecer en el formato de cocina. Así pues, entre pruebas y cocinados, los jueces fueron valorando qué participantes se desenvolvían mejor entre fogones. Y es que, aunque fuera el primer programa, iba a haber una primera expulsión. Los chefs ejercieron, por primera vez juntos, su papel como jueces del talent culinario. ¡Este ha sido el primer expulsado de la edición!

¿Quién fue el expulsado de ‘MasterChef 14’ ayer, 30 de marzo?

A pesar de dar lo mejor de ellos mismos con sus cocinados, los primeros nominados en disputarse su permanencia en la prueba final fueron Nacho, Gema y Nacho Pistacho. Sin embargo, uno de ellos ejecutó peor la prueba de eliminación. Un duro momento, pues nadie quiere irse de un concurso cuando apenas ha comenzado la aventura. Pero, Pepe Rodríguez anunció la expulsión de Nacho Pistacho.

La tristeza fue palpable en la cocina, pues nadie quería que Nacho Pistacho abandonase tan pronto el formato. Respecto a Gema y Nacho, los chefs se mostraron contundentes. «Os habéis librado, pero os tenéis que poner las pilas si queréis continuar», les advirtió Pepe Rodríguez. Pues, habían logrado salvarse de la expulsión por muy poco.

Nacho Pistacho, antes de irse, quiso decir unas palabras. «Me ha podido la presión, he hecho lo que he podido. He venido a aprender. Se siente mucha decepción, pero me voy con la cabeza muy alta y los errores son aprendizajes. Mira que llevo poco tiempo, ¿eh?, y he aprendido muchísimo y con los palos que me he llevado hoy, he aprendido para rato», comentó. Asimismo, en su alegato final, ha querido hacer una mención especial a los agricultores.

«Me quedo con los momentos con ellos. Llevo mucho tiempo con mi empresa, con mi familia, seis años trabajando; es muy duro. Y he tenido aquí la oportunidad impresionante de conocer a esta gente maravillosa, de poder estar fuera, de poder mandar por saco a los pistachos de los cojones a veces y creo que no he aprovechado la oportunidad, pero bueno, es un aprendizaje y ya está», dijo. «Quiero abanderarme de la agricultura y darla a conocer y que la gente la valore porque el agricultor tiene un trabajo muy valioso y muy importante», concluyó el joven, de 25 años.