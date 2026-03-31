Preocupación por el estado de salud de Diego Matamoros: «Estoy con los pulmones tocados»

Aunque se ha alejado por completo del ámbito televisivo, Diego Matamoros sigue siendo una celebridad muy activa en redes sociales. El hijo de Kiko Matamoros acostumbra a compartir contenido en sus perfiles oficiales de momentos que marcan su día a día, de sus proyectos o cosas a destacar, pero a sus más de 400.000 seguidores en Instagram ya les estaba preocupando su ausencia. Y es que, tal y como él mismo ha explicado en sus stories, está atravesando un complicado momento de salud. Por ello, ha querido sincerarse con su público a través de una imagen.

«Perdonad la ausencia en redes sociales, pero ando bastante reventado; se ha ido empeorando lo que creía que era un catarro y que parece ser que es otra cosa», ha comenzado escribiendo. El influencer, de 39 años, no ha querido mostrar su cara. Por ello, ha apostado por sacarse una instantánea de sus manos y adjuntar el texto. Unas primeras palabras con las que ya encendió todas las alarmas.

Diego Matamoros explica que se aleja de las redes sociales por cuestiones de salud

Lejos de dejarlo ahí, Diego Matamoros ha querido explicar más profundamente el motivo de su ausencia en redes sociales. «He estado con fiebre todo el fin de semana, y ahora estoy con los pulmones bastante tocados (tengo un silbido al respirar y me canso muy rápido); en cuanto me ponga bien, volveré. A ver si pasa esto rápido. Gracias a todos por preocuparos», agregó. Una situación bastante complicada que explicaría totalmente el motivo por el que también se le había visto un poco decaído.

Diego Matamoros no está pasando por su mejor momento, pero está haciendo todo lo posible para recuperarse lo más pronto que pueda. Y es que, además, y como él mismo ya ha contado, sufre de espondilolistesis degenerativa. Tal y como se ha podido saber, la persona que lo padece tiene dolores de lumbar o ciática, pues sus vértebras se han deslizado sobre otras por el desgaste de discos y articulaciones. Una situación bastante dolorosa y que muchas veces le impide realizar su vida de manera normal.

Esta circunstancia lo ha llevado a pasar por el quirófano. «He pasado por quirófano y me he metido el combo de radiofrecuencia y corticoides. Como las otras veces, estoy bastante jodido, aunque hoy la pierna la tengo bien. Llevaba diez días bastante complicados y con bastantes dolores», cita Semana que contó él tras sus operaciones.

Hace cuatro días, Diego Matamoros publicó un vídeo en su cuenta de Instagram donde se le puede ver con aspecto decaído. Pero, a pesar de la situación, su mascota estaba ahí para acompañarlo en todo momento. «Ha llegado el doctor», escribió en la leyenda del audiovisual. Unas palabras que ahora cobrarían sentido. Pues, claramente, el influencer ya lleva días sintiéndose bastante mal.