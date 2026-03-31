Un actor de ‘La Reina del Flow’ explica qué pasó en el set tras la muerte de Yeimy: «¿Cómo hacen esto?»

El mes de marzo ha estado marcado, audiovisual­mente, entre otras cosas, por el estreno de los capítulos finales de la tercera temporada de La Reina del Flow. Como bien hemos informado, la producción colombiana regresó a la pequeña pantalla tras años de ausencia. Durante mucho tiempo, los fans han pedido a los altos cargos de Caracol TV una continuación de esta maravillosa historia. Una petición que se hizo realidad, pero no de la manera esperada. Lo que se esperaba que fuese una de las temporadas más bonitas de todas ha acabado por decepcionar al público notablemente. Eso sí, los espectadores no han sido los únicos que han mostrado su rechazo. Los propios actores del elenco también han manifestado su opinión.

Avisaríamos de los spoilers, pero dada la polémica, ya es de conocimiento público. La producción ha considerado que lo mejor era que la protagonista, Yeimy Montoya, muriese en la trama. Un movimiento con el que nadie se ha mostrado de acuerdo, y no es para menos. Matar a la protagonista no era el final que los seguidores de la serie estaban esperando. Pero, por lo que se ha podido ver, tampoco era deseo del elenco de actores. Hace unos días, el actor Manolo Alzamora, que se presentó como Jerónimo Vallejo esta temporada, contó que él no hubiera encaminado la temporada de esta manera. El artista no quiso profundizar mucho en el tema, pero dejó claro que no estaba de acuerdo con la decisión del equipo de Caracol TV. Lejos de quedar aquí, ahora, otro protagonista de La Reina del Flow ha mostrado su rechazo.

Juan Manuel Restrepo (Erick) se sincera: «Sin Yeimy no hay flow»

Juan Manuel Restrepo ha dado vida en pantalla a Charly en su versión joven y a Erick. El joven ha estado en la serie desde sus inicios, por lo que ha sido testigo de primera mano del amor del público por la ficción. Por ello, viendo que su madre en la trama ha vivido la peor temporada escrita para ella, se ha sincerado. Y es que el actor ya no tiene nada que perder. Lo grabado, grabado está.

«Sin Yeimy no hay Flow, papi. Sin Yeimy no hay flow», comenzó diciendo en un directo para redes sociales. «Quién sabe quién tomó esa decisión», comentó sobre la idea de matar a la protagonista en la trama. Pero, fue entonces cuando Juan Manuel Restrepo soltó la bomba. «Lo hicieron por intereses personales», dijo. Unas palabras con las que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, para él, fue incomprensible esta decisión de guion.

«Esa mujer en la vida real, para mí es mi mamá actoral», comentó respecto a la actriz Carolina Ramírez. Y es que, la propia protagonista ha confesado que ella no supo del destino de su personaje hasta llegar al set de grabaciones. Por lo tanto, con contrato de por medio, ya no había nada más que hacer. «El que haya matado a Yeimy… Más que por Yeimy es por Carolina», comentó Restrepo. «Cuando cortaban (de grabar una escena), a mí se me venía la tristeza. Yo decía: ‘¿Pero cómo van a hacer esto?’. Pero, por la actriz», admitió. Sin lugar a dudas, lo que está claro es que nadie se ha quedado con un buen recuerdo de la tercera temporada de La Reina del Flow.