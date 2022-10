Gloria Camila y Alyson Eckmann tienen un fuerte enfrentamiento en ‘Pesadilla en el paraíso’

La tensión se fue acumulando durante los últimos días en Pesadilla en el Paraíso y finalmente ha estallado. Gloria Camila y Alyson Eckmann protagonizaron un fuerte encontronazo después de varias semanas contenidas.

De esta forma, hija de José Ortega Cano ha dejado claro que la americana no es santo de su devoción e incluso su enemistad con ella le ha llevado a romper algunas de sus amistades en el reality, como por ejemplo la que tenía con Xavier Font, después de que este beneficiara a Alyson en su semana de capataz.

Por otro lado, Alyson Eckmann estalló contra Gloria Camila después de que esta la criticase con sus compañeros debido a que solo hace tareas con los animales. Un hecho que hizo que la joven se encarase contra su compañera del reality.

Gloria Camila y Steisy terminan enloquecidas, entre gritos y muy nerviosas, tras haber visto un animal inesperado en la granja🐀 #PesadillaParaíso https://t.co/DLUIU4Ih9j — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) September 29, 2022

Por otro lado, Gloria Camila se encaró de malas maneras a Israel echándole en cara su falta de trabajo en la granja a pesar de no ser ella la capataz de la semana. Y Tras este momento de tensión, Alyson terminó estallando contra la hija de José Ortega Cano y contra su amiga Marina Ruiz: «¡Brujas!».

«Marina me parece idiota y Gloria un poquito también. Son jóvenes, lo mismo no son idiotas sino jóvenes y yo una vieja amargada», señaló Alyson Eckmann tirando de ironía. «Todo el mundo me dijo antes de entrar ‘cuidado con Gloria Camila, cuidado con Gloria’. Ahora lo estoy viendo», añadió sobre su compañera.

Tras este momento y al ver a Gloria Camila encarándose con Israel, Alyson ha terminado estallando y ha ido directa a por la joven. «¿Qué te pasa, Gloria? ¿Estás picadita?», acto seguido, hija de José Ortega Cano le ha declarado la guerra. ¿Cómo acabará esta historia?.