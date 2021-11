Este martes, Telecinco emitió una nueva entrega de ‘Secret Story’, en la que Gianmarco Onestini fue el mayor damnificado. El italiano vivió una serie de momentos muy complicados a lo largo de toda la gala, tras los cuales terminó estallando y abandonando el plató.

Todo comenzó cuando Adara Molinero realizó su línea de la vida, en la que inevitablemente habló sobre su relación con Gianmarco. Antes de revelar a los espectadores los momentos que hasta ahora han marcado su vida, el programa le preparó un vídeo, en el que entre otras imágenes, aparecía besándose con el italiano durante su paso por ‘GH VIP’.

Tras la línea de la vida, Adara se reencontró con Rodri Fuertes, con quien parece estar mejor que nunca, después de haber roto la relación en varias ocasiones. «Fuera es muy difícil todo, al principio no podía ni verte en la pantalla… lo quiero todo contigo, que lo intentemos todo a tope», le dijo Rodri.

Gianmarco: «Ahora me recupero, dame un segundo» #SecretCuentaAtrás8 pic.twitter.com/JFDwDgtGk0 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 3, 2021

Tras despedirse, Carlos Sobera retomó la conexión del plató, y mientras que la mayoría de colaboradores celebraban la romántica escena que acababan de presenciar, el gesto serio de Gianmarco contrarrestaba con el ambiente general del plató.

El italiano prefirió no decir nada al respecto, sin embargo, poco después rompió a llorar desconsoladamente. «No soy de plástico. Tengo mis debilidades y estoy orgulloso de ellas. Muchas veces nos olvidamos de que no soy de cartón, ni una persona sin sentimientos, hay cosas que me pueden afectar más o menos. No soy de plástico, ¿vale? No soy duro y no por eso soy menos que nadie», señaló entre lágrimas.

Gianmarco fue incapaz de explicar el motivo de su llanto, aunque tanto los espectadores como todos los presentes en el plató podían intuirlo. Finalmente, el defensor de Luca Onestini decidió abandonar el plató, y aunque se esperaba que en algún momento regresase, no volvió a aparecer en lo que quedaba de noche.