‘GH VIP 8’ emite el vídeo completo del abandono de Oriana Marzoli y confirma cuáles fueron sus exigencias

El abandono de Oriana Marzoli de GH VIP 8 sigue dando de qué hablar. Tanto es así que, el pasado lunes 2 de octubre, el equipo del reality de Telecinco se vio en la obligación de emitir la secuencia completa de lo sucedido. Y todo con el objetivo de desmontar la versión que dio el pasado fin de semana a través de su perfil de Instagram.

Recordemos que Oriana Marzoli dejó claro que ella no se había marchado voluntariamente de GH VIP 8. Pero, según el reality, nada más lejos de la realidad. Todo comenzó cuando el programa Así es la vida, el pasado viernes, anunció que la joven abandonaba el concurso. El domingo, en el Debate, se emitieron unas imágenes editadas con varios momentos de la protagonista en el confesionario, visiblemente alterada.

Ella no tardó en hablar, atacando al equipo del reality: «¿Por qué hablaba yo así? ¿De qué me quejaba realmente? Que cuenten qué se nos pidió a los concursantes antes de entrar al reality, qué normas no estaban siendo acatadas. En fin, muy fácil subir un vídeo editado eh… Os invito a subir el real y a no quitarme el micrófono cuando salgo a hablar con producción, yo no miento».

Oriana, sobre Álex: «Si se le vuelve a permitir que me insulte 4 veces delante de la presentadora, yo me voy a poner heavy» #GHVIPDBT3 pic.twitter.com/iLOIp935hj — Gran Hermano (@ghoficial) October 1, 2023

Este lunes, en GH VIP 8 Última Hora con Lara Álvarez, el equipo decidió emitir por completo la secuencia del abandono de Oriana Marzoli. En estas imágenes inéditas, se podía ver cómo la ya ex concursante del reality quería poner punto y final a su aventura en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Además, la presentadora asturiana explicó con todo lujo de detalles cómo se activaba el protocolo de abandono.

«Tras la salvación de Álex Caniggia se escucharon gritos desde el exterior de ‘Álex, ganador’. Fue entonces cuando Oriana entró al confe y allí recriminó a Gran Hermano que no reprendiera a Álex por haberle llamado ‘ridícula’», aseguró Lara Álvarez, y acto seguido añadió: “Oriana se encendió y decidió abandonar la casa”.

A pesar de que el Súper le recordó que habían llamado la atención de Álex, para la joven no era suficiente. Tras una intensa conversación, el Súper fue claro con Oriana: «¿Crees que eso es motivo para salir?». Ella respondió: «Aparte del ‘coso’ esto, es un añadido a que estoy hasta los cojones, en realidad. No puedo más. Conmigo sois los más injustos y encima tengo que permitir que me insulten. Si yo puedo entonces lo hago».

Super: «¿Te quieres ir del concurso?»

Oriana: «Si, no aguanto más» Así fue el abandono de Oriana de #GHVIP #GHVIPDBT3 pic.twitter.com/VAuV1Itz2F — Gran Hermano (@ghoficial) October 1, 2023

El Súper dejaba claro que eso no se estaba permitiendo, en absoluto, a lo que Oriana Marzoli volvió a pronunciarse: «Os juro por Dios que me voy a pasar todo el día diciendo que en Gran Hermano se permiten los insultos y me vais a tener que grabar en algún momento. Lo voy a estar diciendo todo el día». El Súper le pidió paciencia, ya que tenía que hacer una llamada antes de ir a por ella. «Vale, pues ábreme y ya me voy», aseguró la que, en ese momento, todavía era concursante.

Lara Álvarez dio paso a explicar cómo se activa el protocolo de abandono en un reality de semejantes características: «Es un proceso largo que comienza cuando un concursante responde ‘sí’ a la pregunta de: ‘¿te quieres ir del concurso?’». Entonces, el viernes, Oriana Marzoli activó dicho protocolo, por lo que todo se pone en marcha: «Tal y como le pide al Súper, sale del confesionario a una sala anexa que Gran Hermano tiene habilitada para este tipo de situaciones».

«Es aquí cuando Oriana traslada a la organización que cambiaría de idea si se cumplen una serie de exigencias. Se le escucha y mientras se trasladan sus peticiones a la cadena de mando dejamos que Oriana regrese a la casa dónde se encuentran sus compañeros ensayando la prueba semanal», explicó la presentadora de televisión. «Tras realizar la consulta de las exigencias de Oriana se deniegan por completo por ser incompatibles con GH y una vez ella entiende que esas exigencias no han sido satisfechas, mantiene su decisión de irse, ahora sí, sin vuelta atrás», añadió.

Por si fuera poco, y aprovechando la ocasión, la asturiana quiso hacer hincapié en algo muy concreto: «Los concursantes son atendidos por un equipo médico independiente que realizan un diagnóstico y, de ser necesario, prescriben el tratamiento o medicación que consideran adecuado. Dicho esto, la vida en directo continúa».