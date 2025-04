Desde que el pasado verano se hiciese público su conflicto con Yuyee, su ex mujer, la vida de Frank Cuesta ha ido de mal en peor. La lucha que ha mantenido por recuperar el control de los terreros de su santuario de animales, en la que tuvo que desembolsar una gran cantidad de dinero, fue solo es principio de su calvario. Después llegaría su tratamiento por el cáncer que padece desde hace 15 años, los problemas familiares y las demandas que Yuyee le ha interpuesto. Todo se ha visto agravado por el acoso policial que sufre desde hace semanas, lo que le ha obligado a tomar una drástica decisión sobre su actividad profesional, especialmente en redes sociales.

La detención por tener en su santuario animales prohibidos ha sido la puntilla a una situación que se ha vuelto insostenible, tanto que incluso ha decidido reconocer que Paloma, su ayudante, es en realidad su pareja desde hace años. Aunque era un rumor, el experto en animales ha decidido hablar claro por primera vez de su relación, lo que ha servido para que ella comience a ponerse ante las cámaras y ser protagonista de los vídeos. Este movimiento llegaba después de anunciar que muy posiblemente se mudase a España, dejando todo en manos de ella y de empleados. Lo que parecía que iba a ser una retirada temporal, aunque siguiendo con los vídeos en YouTube, se ha convertido en una pausa que será más larga de lo esperado.

En un vídeo que ha titulado Gracias y hasta siempre, el que fuera presentador de Frank de la jungla ha dejado claro que su intención es cerrar todas sus redes sociales y apartarse de todo durante una buena temporada. «El vídeo de hoy es probablemente uno de los vídeos más duros que he hecho y que haré en mi vida», ha anunciado al comienzo.

Todos los problemas están afectando también a sus hijos, conocidos como Zorro y Zape, que también se han trasladado a Tailandia para apoyar a su padre. «Todo esto que está pasando ha afectado a mi familia muchísimo y a Paloma», ha apuntado.

Pero la gota que ha colmado el vaso de Frank Cuesta ha sido un incidente que se ha vivido hace muy poco y en el que sus hijos han estado involucrados. «Ha habido un evento hace un par de días con mis hijos, con una persona muy muy muy cercana dentro del círculo de ella (refiriéndose a Yuyee, su ex mujer), no es su pareja tampoco, ¿vale?», ha comenzado a explicar.

«Una pelea no física en el cual les dijeron cosas muy feas y sobre todo una cosa que les dijeron es: ‘Y tu padre va a terminar en la cárcel o va a terminar deportado como el perro que es… como un perro’», una frase que dolió muchos tanto a sus hijos como a Paloma, su actual pareja.

Cuando llegaron las demandas de su ex, ya anunció que sería necesario irse una temporada de Tailandia para evitar males mayores, pero ahora queda claro que debe abandonar el país si no quiere terminar en prisión. «Tengo que dar un paso atrás, no porque quiera o porque sea necesario, pero es porque no estoy donde debo estar ahora mismo, ni en mente, ni en ilusión, ni en motivación», así ha querido anunciar que se tomará un descanso en las redes.

«Voy a dejar de estar de cara al público, de cara a la gente, en redes sociales, vídeos… porque está afectando muchísimo. Ya os digo, yo lo que quiero es intentar limpiar todo esto y cuando pueda o cuando me peguen la patada… salir de aquí», aseguraba.

De esta manera, cree que podrá ayudar a que su proyecto pueda seguir, ya que lo importante son los animales. «Compramos la tierra y esto queda para mis hijos y para Paloma. Lo que no puedo hacer es seguir estando ahí por mi ego o por mis ganas de hacer cosas, en ese sentido de estar delante de la cámara», reconocía.

Aunque ahora no puede contar más detalles de la batalla legal que sigue manteniendo con Yuyee, avisa de que es posible que algún día cuente todo: «La gente se sorprenderá de lo que he tenido que pasar en el último año… Han pasado cosas innecesarias».

Aunque Frank deje de estar en primera línea, serán su hijo Zape y Paloma los que ya han comenzado a dar la cara en las redes, por eso ha pedido a todos sus seguidores que se mantengan a su lado para darles su apoyo. Ya que él estará, pero no saldrá en cámara: «Tengo que dejar de hacer daño a la gente que quiero y a los animales, así que creo que esta es la mejor decisión que puedo tomar».