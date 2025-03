La vida sigue sin dar un respiro a Frank Cuesta, que pensaba que su calvario había acabado después de recuperar el control de los terrenos en los que se encuentra su santuario de animales en Tailandia, pero su calvario no hizo más que empezar. Al duro tratamiento contra el cáncer que sufre desde hace años, se sumaron tres demandas presentadas por Yuyee, por las que anunció que se marcharía del país para evitar problemas con la Justicia, pero antes de que pudiera comenzar su plan, los empezó a tener. Desde hace semanas está siendo investigado por las autoridades tailandesas por supuesta posesión de animales ilegales, lo que le costó pasar varias horas detenido. Pero no solamente él está siendo vigilando con lupa, también lo está sufriendo Paloma, su pareja, que se ha convertido en su principal apoyo y de la que ahora ha decidido hablar sin tapujos.

Ahora, tras los problemas que está sufriendo, ha querido darle su lugar a la que es su pareja, por eso no duda en explicar cómo es su relación. «En las últimas semanas, se le ha hecho mucho daño. Me jode porque dices, coño, es una tía que no habla nunca, que no se expone y llega un momento en el que piensas, ‘di lo que tengas que decir y lo dejamos zanjado’», asegura Frank en una entrevista. Su presencia en el santuario es algo habitual desde hace mucho, pero siempre ha preferido estar en un segundo plano y apenas ha querido hablar en los directos de Cuesta. Que fuese su mano derecha ha sido causa de muchos comentarios, pero el experto en animales los ha zanjado de una vez. «Que si era mi novia, que si no era mi novia… Es más que una novia. Es una mujer que allá donde vaya yo, va ella. Así te lo digo. No quiero otra mujer a mi lado. ¿Cómo se explica eso, cómo le llamas tú a eso? Compañera, novia, amante, querida, mujer, esposa, lo que quieras…», asegura.

Pero esta relación va mucho más lejos que el plano amoroso, ya que también está siendo la persona que le apoya con sus proyectos de forma incondicional. «Paloma es un pilar en mi vida y en lo que hago a nivel de trabajo porque lleva cuatro años ayudando», asegura.

En una entrevista concedida al youtuber Javi Oliveira, Frank Cuesta ha querido destacar la actitud que su novia ha tenido en todo momento, pese a los problemas con la Justicia tailandesa a los que se podría enfrentar y a las visitas de la Policía. «Había 37 tíos ahí intentando detenerme y ella les estaba diciendo que se apartaran, que tenía que dar de comer a los animales. En esa situación cualquier persona te diría que está acojonada», así ha querido comentar cómo fueron las horas más complicadas.

Hay que recordar que Paloma también fue investigada durante la entrada de los agentes al Santuario Libertad. Aunque Frank fue el único detenido, ella tuvo que mostrar en varias ocasiones su visado y documentación.