La vida le sigue poniendo dificultades a Frank Cuesta, que además de luchar contra una leucemia (por la que ha recibido tratamiento en las últimas semanas), se enfrenta a las demandas de su ex mujer Yuyee. Pero si esos no eran suficientes problemas, el que fuera presentador de Frank de la Jungla y Wild Frank fue detenido el pasado jueves 27 de febrero, una noticia que él mismo ya anunció días antes, cuando explicó los problemas legales a los que se podría enfrentar en Tailandia. Su condición de extranjero juega en su contra en un país en el que apenas tiene derechos, por ejemplo, no puede tener a su nombre las tierras de su santuario.

La detención se produjo por una denuncia a anónima, que le acusaba de tener animales prohibidos y en malas condiciones, algo difícil de creer de una persona que es amante de los animales por encima de todas las cosas. La noticia se conoció en España gracias a amigos del naturalista, como el youtuber Javi Oliveira, que mantiene contacto directo con sus hijos y su equipo en el país. Días después, por fin ha podido salir en libertad, momento que ha aprovechado para contar con detalles lo vivido y cómo se produjo esa detención que nadie esperaba, al menos que fuese de forma tan inmediata. Tras pagar la fianza impuesta, ya está libre, por lo que ha podido explicar con Oliveira, a través de un directo de YouTube, la pesadilla que ha vivido en los últimos días.

«No me esperaba que fuera así. El otro día dije que dejaba el santuario y al día siguiente pasa lo que pasa, me esperaba ataques, pero esto no es para hacerte daño, sino para destrozarte o matarte de pena», ha comenzado diciendo. Pese a que es una persona que parece no rendirse, admite que está «destrozado», ya que también sigue recuperándose del tratamiento que ha recibido por el cáncer que sufre desde hace 15 años y que le ha provocado bajar de peso y perder el pelo. «Lo que se está haciendo ahora mismo es intentar destruirme desde varios frentes. Yo no creo en las casualidades, pero sí en la gente mala y aquí hay mucha gente mala. Yo nunca voy a decir los nombres, que cada uno lo piense», ha reconocido.

Los últimos acontecimientos le han llevado a mostrar su lado más humano, ya es habitual que intente mantenerse muy duro ante los problemas, pero las decepciones están afectando a su familia directamente. «El tema de los animales me duele muchísimo y ver a mis hijos como están. Mi vida son mis animales y mis hijos, porque el resto es aleatorio y esto es por lo que he luchado», se ha sincerado.

Así fue la detención de Frank Cuesta

«Eran como las siete y media o las ocho de la mañana. Escuché un dron arriba, otro más alejado, me metí corriendo y vi por las cámaras que había como 16 coches de policía y de asalto», ha contado. La causa de este registro han sido las nutrias, ya que la orden de registro estaba tramitada por esta especie. «Les llevé donde estaban las nutrias bebés y me explicó que desde el año pasado no era legal tenerlas, algo que yo no sabía, pero me los podía haber dicho la vez anterior», ha contado.

Los ánimos de Cuesta están tan bajos ahora mismo, que cree que no será la única vez que sea encerrado «Han sido días duros y van a venir días muy duros. Seguramente no es la última vez que termino en un calabozo, incluso peor, porque esto es algo que está pensado y programado para destrozarme», avisa.

Pese a su queja por no ser informado con anterioridad por los agentes de los cambios en la ley, lo cierto es que entiendo y acepta el papel que tienen. «Ellos son mandados, son policías y están haciendo su trabajo. Si tienen que ir 30, van 30 y si tienen que ir 200, van 200», de esta manera pretende no cuestionar la actitud de las autoridades, una recomendación que no ha dejado de mandar a la familia de Daniel Sancho, encarcelado y condenado en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta.

El registro fue tan riguroso, que hasta Frank Cuesta intentó evitar la presencia de armar en su santuario, algo que no pudo conseguir. «Les dije que no entraran con pistolas para no poner nerviosos a los animales, pero si la dejaban fuera les podían poner una falta y uno de ellos me contestó: ‘Lo único que te voy a decir es que no voy a disparar a un animal’».

El herpetólogo no ha querido acusar a Yuyee Alisa, su ex mujer, aunque esta detención asegura que no es casualidad que se produzca después de recibir tres importantes demandas. Hay que recordar que la familia de Chris Korn, la nueva pareja de la ex de Frank, ha tenido significativos cargos dentro de la Policía tailandesa y sus contactos parecen ser claves para que el calvario para el español solamente esté comenzando.