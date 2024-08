Frank Cuesta recibe a The Grefg en su santuario con una tarántula: «Está nerviosa»

Frank Cuesta sigue recibiendo apoyos en su batalla contra Yuyee, su ex mujer, con tal de conseguir recuperar el control de las tierras en las que se encuentra su santuario de animales en Tailandia. El ex tenista ha protagonizado -con permiso de Álvaro Escassi- la trama del verano después de anunciar que estaba sufriendo el chantaje de su ex pareja y madre de sus hijos. Pero no está solo en esta lucha, ya que cuenta con una enorme apoyo popular desde España y otros países, además de contar con las visitas y la ayuda de numerosos famosos y creadores de contenido que no han dudado en ir hasta Tailandia para estar junto a él. El último ha sido The Grefg, que se ha jugado la salud al acercarse a todo tipo de animales sin protección.

El murciano acudió a la llamada del naturalista para acudir a su santuario y hacer desde allí directos con el objetivo de recaudar más dinero para recomprar el terreno o incluso hacer una mudanza. Tras semanas de negociaciones, discusiones y muchos cambios de opinión, Yuyee acaba de hacer su penúltima -porque nunca se puede decir que es la última- oferta al pedirle 160.000 euros por la compra de todos los terrenos a cambio de ponerlos a nombre de Zorro, su hijo. Hay que recordar que todo este problema está provocado porque Cuesta no puede tenerlos a su nombre debido a que el país asiático no es posible tener propiedades si no se es nacido allí o nacionalizado, por eso pensó en ella para que estuviera a su nombre y cuando sus hijos fueran mayores de edad pasar la propiedad a ellos. Ese pacto se ha incumplido y por el momento todo sigue en propiedad de la tailandesa.

Tras organizar un directo de varios días ininterrumpidos había conseguido una importante cantidad para pagar algunos plazos que le pedía su ex, pero ahora las condiciones han cambiado. El ex entrenador de tenis no tiene en su poder los más de 100.000 euros que debe pagar de una vez para conseguir su objetivo, por lo que sigue pidiendo donaciones y suscripciones en su canal de Kick.

The Grefg se atreve con todo en su visita a Frank Cuesta

El streamer murciano no ha tenido problemas en bañarse con nutrias, dar de comer a todo tipo de animales e incluso dejar que enormes serpientes se coloquen en su cuerpo, todo para hacer un vídeo espectacular y ofrecer más contenidos a los directos. Pero el momento más peligroso lo ha vivido con una de las pequeñas bromas del presentador de Frank de la Jungla, que no ha dudado en complicarle la vida a su invitado.

En el momento en el que estaban preparando un directo de The Grefg en el santuario, Frank Cuesta ha aparecido en la habitación con una enorme araña con la que todos los que allí estaban se han asustado. Como si no hubiese ningún tipo de peligro, le ha colocado el animal en el brazo para dejar se subiese hasta la cabeza.

«Está nerviosa», dice The Grefg en el vídeo, aunque el que realmente estaba aterrado, como es lógico, era él. Tras volver a las manos de Frank, la tarántula ha comenzado a morderle ante el asombro de todos, preguntando si era venenosa, a lo que Cuesta ha contestado que sí, aunque no parecía afectarle mucho y solo se ha quejado un poco por el dolor y el hinchazón que tenía en la mano.

«¿Si me hubiera picado estaría gritando de dolor como un animal?», ha preguntado el murciano temiéndose la respuesta. «Estaríamos corriendo al hospital», le ha confirmado el herpetólogo entre risas.