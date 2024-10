Frank Cuesta, abofeteado por un canguro mientras estaba con El Xocas y Plex en el Santuario

El youtuber YosoyPlex continúa con sus espectaculares viajes, siendo el último una visita a China junto a otro de los streamers más conocidos como es ElXokas. En los días que han pasado por Asia han podido dejar un hueco para volar a Tailandia y aceptar la invitación de Frank, que está arrancando una nueva etapa después de poder haber recuperado el control de los terrenos en los que está su santuario de animales después de una dura disputa con Yuyee, su ex mujer. En este enorme viaje se ha podido conocer el lado más amable y simpático del gallego, que suele ser viral por sus clips en redes sociales en los que aparece siempre enfadado. Pese al buen rollo que se ha respirado en todo momento, Frank Cuesta se ha llevado un golpe por parte de uno de los canguros de su reserva.

En su visita los dos streamers han animado a sus espectadores que jugasen a un mapa del videojuego Fortnite basado en el Santuario Libertad donde los jugadores podrán realizar misiones en los terrenos en los que Frank vive junto a sus animales. Como no podía ser de otra manera, los dos invitados han estado junto a muchas de las especies que allí viven, pero siempre con cierto miedo a lo que pudiera pasar. Lo cierto es que han tenido una visita tranquila jugando con capibaras y los canguros, aunque con el último Plex ha tenido un momento de tensión porque Frank se ha encargado de enfadar al animal para que comenzase a buscar pelea. Hay que recordar que el youtuber ya se preparó para su pelea en La Velada del Año con todo tipo de pruebas con animales allí mismo, por lo que sabía perfectamente lo que podía pasar y decidió mantener la calma.

Pero el canguro parece que se quedó con ganas de dar golpes, siendo el herpetólogo el que se los llevó al final. El final de la visita ha servido para poner punto final al enorme viaje, por lo que Xokas y Plex estaban haciendo una bonita reflexión sobre lo vivido y se han llegado a poner sentimentales, tanto que Cuesta se aburría y se ha retirado para sentarse en una silla mientras esperaba a que esperasen.

El gallego se sentía orgulloso de haber demostrado que no es una persona enfadada las 24 horas del día, aunque lanza un palo a sus haters dejando claro que los que a los que opinan tras ver un vídeo de apenas unos segundos que su «opinión no vale nada, ni para bien ni para mal». Sin que ellos se dieran cuenta, en mitad de este discurso el canguro ha golpeado a Frank sin que él se lo esperase, aunque ha demostrado estar acostumbrado y no se ha quejado.

Pero los dos streamers han seguido con su charla y Cuesta ha decidido interrumpir ante el aburrimiento, momento que ha aprovechado para contar lo sucedido: «Me ha metido un piño que mira cómo me ha dejado la cara». Plex, que no se había enterado de nada, le ha preguntado en qué momento se estaba pegando con el canguro, a lo que le ha contestado que todo ha sido por su culpa: «Estaba aburrido el canguro».