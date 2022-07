‘First Dates’: Viri, en shock por la teoría sexual de su cita

Hay personas que están predestinadas a encajar, y Adrián y Viridiana son un ejemplo claro de ello. Ambos les pedían a los gurús del amor de First Dates que les encontrasen una pareja compatible con ellos y que le hiciese reír, y una vez más, los del programa comandado por Carlos Sobera han dado en el clavo.

A pesar de que han congeniado desde el principio, Adrián ha tenido dudas debido al físico de Viridiana, aunque estas incógnitas se han ido despejando con el pasar de los minutos, ya que, no han podido encajar mejor, las carcajadas iban cada vez en aumento y los comensales tendrán agujetas en el estómago durante un tiempo de tanto reírse.

Adrián se ha abierto en su cita, y ha reconocido que aparte de su faceta de monitor de gimnasio tiene una afición oculta que es la de escribir poesía. Además de esto ha reconocido que encuentra difícil ser fiel en una relación, «En líneas generales no soy fiel, lo intento, pero me cuesta… no siempre he sido fiel. No he encontrado a la mujer correcta” ha reconocido.

Parece que fue ayer cuando las puertas de #FirstDates se abrían por primera vez 😉 Hoy cumplimos 1.500 programas y seguimos con la misma ilusión del primer día 😍 ¡Gracias por tanto amor! ❤️ pic.twitter.com/0ex5CybfhP — First Dates (@firstdates_tv) July 14, 2022

La sorpresa ha saltado cuando ha llegado el juego del rasca, y es que, la pregunta que se planteaba sobre la mesa era de las que cuesta responder: ¿Qué necesitas para enamorarte? Les ha costado bastante responder francamente a la pregunta hasta que Adrián se ha tirado a la piscina. “Me dijo mi amigo que no contase esto… no salgas corriendo, ¿vale?”, ha dicho Adrián en un intento de advertir de que venían curvas.

“Es una teoría sexual. Yo creo que hay personas que encajan mejor que otras … estuve con una chica que cuando teníamos relaciones sexuales su vagina abrazaba mi pene” ha reconocido el monitor de gimnasio. Acto seguido, se han empezado a desternillar, y es que parecía que nada podía parecerle mal a Viridiana de su acompañante.

Una vez más, el programa First Dates ha conseguido unir a dos solteros que desesperados por encontrar el amor han dado con el paradero de su media naranja.