Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Vicente e Inma. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

«Cuando vas cumpliendo años, el mercado está mal porque la gente ya ha hecho su vida, son separados con hijos o no quieren una relación estable porque están escarmentados», comentó Inma en su presentación. Respecto a sus preferencias con los hombres, la mujer lo tuvo claro.

«Me gustan cariñosos, que salgan y no se queden en el sofá, que no les guste el fútbol, aunque soy del Real Madrid porque soy muy madrileña», le respondió a Carlos Sobera. Sin embargo, su cita de la noche llegó con el objetivo de dejarla sin palabras.

Pelo y dientes no son suficientes 😅🐀

Y sin haberlo preparado nos ha salido un pareado 😉 Esta noche en @firstdates_tv Inma intentará encontrar a ese hombre con algo más que pelo y dientes 🤞 #FirstDates8F@carlos_sobera pic.twitter.com/pZwS7sZIT1 — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) February 8, 2022

«Me considero español hasta la médula, pero antes soy extremeño. Respecto a las mujeres, me gustan más las del Este que las españolas, y es que soy un empotrador nato, lo reconozco. A la mayoría de las mujeres con las que he estado les ha gustado», señaló Vicente. A lo largo de la velada, el comensal no paró de piropear a la madrileña que, lejos de gustarle, señaló que «le veo un poco como Fernando Esteso y Pajares en Los Bingueros».

Pero, el momento más incómodo de la noche estaba a punto de llegar. El extremeño se quedó mirándola y le preguntó muy serio: «¿Te gusta que te empotren o solo hacer el amor?». Una pregunta que a Inma no le hizo nada de gracia. «No me digas esas palabras, por Dios…», comentaba la comensal.

Por su parte, Vicente intentó justificarse. «Hay mujeres que les gusta y no lo dicen», le respondió. «Hablando con él me ha dicho que es un empotrador y me ha parecido de un mal gusto. Dime de qué presumes y te diré de qué careces…», confesó Inma al respecto. Pero el extremeño no cesó en sus intentos de impresionar a su cita, y le dijo que «con la boca maravillas».

Unos intentos que fueron en vano, porque Inma quedó aún más horrorizada por sus comentarios. «Vamos de mal en peor: ¿Cómo me dice, de repente, esa vulgaridad? ¡Qué narices me importa su boca!», expresó indignada la mujer en ‘First Dates’.

Tras los comentarios poco acertados de Vicente, la decisión final de Inma era bastante obvia. «Me ha encantado conocerle, es muy simpático. Pero lo de la distancia y los comentarios sexuales que ha hecho sin conocerme de nada… ha sido muy directo», explicó. Unas palabras con la que Vicente estuvo de acuerdo, por lo que no quisieron volver a tener una segunda cita juntos.