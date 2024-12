El domingo 17 de abril de 2016 Mediaset estrenó por todo lo alto un programa que hasta ese momento no se había visto todavía en España. Aunque el nombre de First Dates no era conocido, el concepto de un programa de citas a ciegas fue uno de los más explotados en la televisión de los años 90, especialmente en las cadenas locales. Pero en televisión nacional también vivió grandes momentos gracias a espacios como Vivan los novios, Contacto con tacto (presentado por Bertín Osborne), pero más cercanos en el tiempo están Me gustas tú, Next (que sigue siendo viral en las redes años después) y es imposible olvidarse de Mujeres y Hombres y Viceversa. Pero en los últimos años ha sido el espacio de Carlos Sobera el que se ha ganado el cariño de la audiencia, aunque hay que destacar que se emite en muchos otros países, por lo que se trata de un fenómeno global que triunfa en muchas otras culturas.

Con más de 10.000 citas alcanzadas en 2024 —número que sigue subiendo— el espacio es ya un clásico de las noches de la segunda cadena de Mediaset y durante mucho tiempo ha sido uno de los pocos programas que ha conseguido mantener el tipo en audiencias ante El Hormiguero. En su primer día de emisión el grupo de comunicación tiró la casa por la ventana y decidió que se pudiera ver en casi todos sus canales, Boing se quedó fuera porque su público es infantil: Telecinco, Cuatro, Factoría de Ficción, Divinity y Energy.

El formato llegó a nuestra televisión después de triunfar en el Reino Unido, donde se estrenó en Channel 4 —uno de los tres canales más importantes junto a BBC e ITV— en el año 2013. Más adelante llegaría las versiones de Alemania, Países Bajos y Australia y Nueva Zelanda. La española fue una de las versiones que se estrenaron con un éxito ya contrastado, aunque nadie podía pensar que llegase a cumplir ocho años en antena y que todo apunte a que le queda mucho tiempo por delante.

¿En qué países se emite ‘First Dates’?

Creado en el Reino Unido, allí sigue en emisión en el mismo canal, el formato se ha podido ver en más de 20 países, aunque ahora mismo no está en antena en todos. La lista es enorme: Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Canadá, Alemania, Australia, España, Irlanda, Nueva Zelanda, Italia, Polonia, Estados Unidos, Francia, Brasil, Israel, Suecia, Noruega, Argentina, Portugal, Austria, Sudáfrica y Grecia.

Las diferentes versiones que existen

En España hemos podido ver citas de todo tipo, ya que el programa ha salido de su conocido restaurante para trasladarse a un hotel e incluso a un crucero. También se llegó a estrenar una versión en lunch, que se emitió durante el mediodía con Jesús Vázquez como presentador, pero las bajas audiencias provocaron su cancelación.

En el Reino Unido también existe una versión teen, en la que jóvenes de entre 16 y 19 años acuden para encontrar el amor, siendo estrenada en 2021 y que ya cuenta con cuatro temporadas en emisión. Por ahora en España no ha llegado y parece complicado que se pueda llegar a emitir debido a la aparición de menores en el programa. El más parecido podría ser Next, espacio que se emitió en 2010 en Neox, en el que un grupo de jóvenes buscaba el amor en citas a ciegas en las que se les premiaba con dinero por cada minuto que pasaba, teniendo la opción de seguir conociéndose o quedarse con los euros acumulados.

‘First Dates’ se ha convertido en el espacio más visto de Cuatro

Carlos Sobera se ha convertido en una de las principales caras de la segunda cadena de Mediaset, un éxito que le ha servido para saltar en varios momentos a Telecinco y ser conductor de las galas de formatos más grandes como Gran Hermano, Supervivientes, Secret Story y GH DÚO, entre otros.

El programa de citas es cada día el más visto de la cadena estando siempre cerca del millón de espectadores y superando el 9 % de cuota durante muchas temporadas. En 2024 la guerra que El Hormiguero y La Revuelta mantienen por la audiencia le ha afectado, pero con el paso de los meses ha conseguido recuperar a su fiel público que siempre vuelve para ver a los personajes que acuden a su restaurante.