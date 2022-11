‘First Dates’: un soltero sorprende al planear su futuro con su cita sin tener datos sobre ella

A todos nos ha pasado alguna vez que vemos a una persona y ya nos imaginamos un futuro con ella, incluso sin conocerla. No podemos dejar de pensar en estar juntos y miles de situaciones más al lado de esta persona. Aunque a veces ese flechazo no es correspondido y entonces te das cuenta de que no todo es como nos lo habíamos imaginado. Pues esto es lo que le ha pasado a un comensal de First Dates.

José Luis que al ver a su cita del programa nada más entrar por la puerta, se enamoró y ya decía que había encontrado a su amor verdadero. Sin embargo Pepi, empleada de limpieza de Granada con 52 años, no opinaba lo mismo.

La granadina llegaba al restaurante con la ilusión de encontrar a un hombre simpático, extrovertido y con muchas ganas de salir y disfrutar de la vida. Se trataba de una mujer con mucha confianza y seguridad en sí misma, que acababa de superar una infidelidad. Al llegar al restaurante se encontraba con José Luis, sevillano de 53 años que se definía como una persona trabajadora, cariñosa, honrada.

El sevillano entró encantado y al descubrir que ella era andaluza también, la invitó a la feria de Sevilla y no tardó en elogiar su belleza. Pero… a Pepi no le llegó a impresionar del todo: “Me dan igual rubios que morenos, pero hay algo que no…”, comenzó diciendo.

José Luis estaba tan emocionado que se pasó toda la cita pensando en como sería su vida juntos en Granada, y no paró de hablar en toda la cena. Algo que a Pepi no le gustó mucho pues apenas pudo decir tres palabras, ni la preguntó por sus aficiones ni sus gustos nada: “Voy el viernes a buscarla a Granada por la tarde y el lunes me vuelto si hace falta”, seguía diciendo sin escuchar a su cita.

Llegó el esperado momento de la decisión final donde él no se había ni parado a pensar que a lo mejor ella no había tenido la misma impresión. Finalmente ella le ofreció volver a verse, pero como amigos, al no encajar como su prototipo de pareja. José Luis se quedó destrozado y no supo que decir.