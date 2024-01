‘First Dates’: un soltero sorprende al confesar la curiosa e imprescindible condición para su cita

First Dates continúa uniendo corazones o, al menos, intentándolo. El popular show de Cuatro regresó una noche más al prime time y, con ello, lo espectadores tuvieron la oportunidad de ver citas como la protagonizada por Nacho y María.

La soltera, es una estudiante sevillana de 19 años que lleva mucho tiempo queriendo acudir al programa de citas debido a su mala fortuna en el amor. «He venido para ver si hay alguien que realmente me guste y sentir eso de que alguien me guste de verdad», explicó.

Nacho, un soltero de derechas en #FirstDates18E: “No es compatible ser de izquierdas y buena persona” https://t.co/PacQYiTi6K — First Dates (@firstdates_tv) January 18, 2024

Su cita fue Nacho, un jerezano de 20 años que estudia un doble grado en Economía y Administración y Dirección de Empresas en Sevilla. «Soy gracioso, divertido, cercano, amigo de mis amigos y amante de las mujeres. (…) He sido un truhan más que un señor. Ninguna ha conseguido cautivarme», dijo en su presentación.

La pareja se dirigió a la mesa para ponerse al día y conocerse mejor. Fue allí, entre tema y tema, que María quiso saber qué tipo de chica le gustaba a Nacho. Eso sí, lo que seguro no vio venir fue la respuesta del soltero. «Que sea mona, divertida, no sé… Bueno y que sea de derechas, importante», señaló.

Ante ello, la soltera le respondió que se podía ser de izquierdas «y ser superbuena gente». Pero, el comensal no estaba de acuerdo. «Es que eso no es compatible», le replicó el jerezano. «Si yo ahora te digo que soy de izquierdas, qué pasa», dijo ella. Pero, Nacho declaró que, en el caso de que fuese así, se le hubiese notado.

«Que es de derechas, más que Mariano Rajoy. Nada más hay que verla», afirmó Nacho. Por su parte, María le hizo saber que conoce «a gente de izquierdas y no lo parecen». Una declaración que el soltero sentenció señalando que «cuando hablas con ella y tal, sí».

«Me gustan los toros, Jerez, el flamenco y soy de derechas, c***. Soy de derechas, derechas», le reiteró a su cita, por si no le había quedado claro ya. Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, María sí quiso seguir conociendo al joven de derechas.

Sin embargo, Nacho no opinó lo mismo. «Yo no tendría la segunda cita con María porque no he encontrado esa complicidad, digamos, y me ha faltado chicha. Quien sabe si la encontraré en otra cita…», concluyó.