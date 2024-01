El pasado jueves 18 de enero First Dates regresó al prime time de Cuatro y lo hizo, como no podía ser de otra manera, con nuevos solteros que continúan buscando a su media naranja. Un encuentro donde una de las solteras que más llamó la atención fue Andrea, quien pidió que la llamaran por otro nombre especial.

La comensal de 35 años, muy celosa de su vida privada, sorprendió a Carlos Sobera al pedirle que la llamara Carla. Debido a la reacción del presentador, la soltera le explicó que lo hacía para que, en el caso de que su cita no fuese bien, su acompañante no supiese cuál era su nombre real.

Una soltera pide a Carlos Sobera que le cambie el nombre en #FirstDates18E: “Soy muy celosa de mi intimidad” https://t.co/xEM8ZHrr6t — First Dates (@firstdates_tv) January 18, 2024

Tras conocerla un poco, Sobera le preguntó a «Carla» cómo prefería a los hombres. Sin dudarlo dos veces, explicó que le gustan con «una bonita mandíbula». Fue entonces cuando conoció a su cita, Miguel. La primera impresión de ambos fue bastante positiva.

«¡Bien!»: «Con Miguel no he dicho ‘wow’, pero está bien», dijo la soltera. Tras pasar a la mesa para conocerse un poco más, el comensal se quedó sin palabras al conocer que la mujer le tiene miedo a las prótesis dentales. Pero, todo cambió en el reservado de First Dates.

La soltera confesó que no estaba a gusto con la actitud de Miguel respecto al sexo. «Tener sexo solo dos veces en una noche me parece escaso», señaló. Al final, y debido a que no había ningún tipo de atracción física entre ellos, la idea de tener una segunda cita no se contempló en ningún momento.