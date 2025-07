Anita Williams se sincera sobre su complicada situación: «Es un bucle del que no logro salir»

El regreso de Anita Williams a la civilización no está siendo el que esperaba. La joven, de 27 años, se ha reencontrado con su hijo, Thiago, y con sus seres queridos. Pero, a nivel personal y como es bien sabido por todos, no está viviendo su mejor momento. Su relación con Montoya es completamente inexistente, por lo que lejos quedan los días en los que se dedicaban tiernas palabras en los Cayos Cochinos. Una situación que, por lo que parece, le está pasando factura. Y es que, aunque hace unos días comentó que pretendía alejarse del foco mediático y de las redes sociales de manera temporal, ha querido compartir con sus seguidores un audio donde ha explicado cómo se siente.

Anita Williams le ha confesado a sus seguidores en redes sociales que siente que vive en un «bucle» del que no sabe cómo salir. Sin embargo, pese a todo, es positiva y confiesa que la vida le ha hecho vivir situaciones peores. Por lo tanto, sabe que logrará salir de este bache. «Creo que todavía no estoy centrada al 100%, me está costando, pero poco a poco lo vamos a conseguir», explicó. «Me pongo la música de Shakira y es una mujer empoderada, luego escucho a Aitana y digo: ‘¿Quién va al supermercado?’», comentó desde una perspectiva musical. «Es un bucle constante del que no logro salir», indicó.

La catalana sabe que no es fácil levantar cabeza en una situación como la que está viviendo. Pero, no ha tenido reparos en decir que es consciente de que su público no se merece «millones de vídeos llorando». Por lo tanto, está decidida a poner freno a esta situación y dar su «mejor versión». Un cambio de mentalidad que hace también por ella misma.

«La estoy intentando sacar con todas mis fuerzas», confiesa en el audio. «Tengo una lucha en mi interior, estoy mal pero tengo que estar bien por mí primero, pero mi hijo, por todo, por todas las cosas bonitas que te da la vida», reflexionaba. Un audio muy personal que Anita Williams quiso concluir con una última frase. «Hay problemas más graves», sentenció.

Respecto a su relación con Montoya, la catalana confesó, en su última aparición en De Viernes, que el sevillano no quiere tener contacto con casi nadie. «Lo he intentado llamar, he intentado contactar con él antes del debate final, y las cosas siguen igual», confesó la joven. Unas declaraciones con las que dejaba claro que el andaluz está completamente cerrado a querer tener cualquier tipo de vínculo.

Última hora del estado de Montoya, ex pareja de Anita Williams

Hace unos días, el programa Socialité reveló que el entorno cercano a Montoya se había puesto en contacto con el equipo para hablar de la situación del sevillano. «Ha dejado de ir al gimnasio y de hacer vida normal. Tenía pactado un single como el de La gamba, y ha dejado tirado a mucha gente. Dice que el médico le ha recomendado alejarse de los medios y centrarse en sí mismo. Está mal», informan.

Ahora, durante las últimas horas, las cámaras han captado al joven saliendo de su casa, en Utrera. Cabizbajo y muy serio, el tercer finalista de Supervivientes 2025 no ha querido hablar demasiado. «Ahí vamos, poco a poco», dijo como respuesta cuando fue preguntado por los periodistas.